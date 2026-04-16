Römisches Freilichtmuseum Stein: Noch-Landesmutter Gerlinde Kretschmann ist begeistert von der Villa rustica

Gerlinde Kretschmann, noch wenige Tage mit dem Titel „Landesmutter“ versehen, war auf Familienbesuch im Hechinger Stadtteil Stein.

Für den Förderverein Römisches Freilichtmuseum Stein fängt die neue Saison prominent an. Den Aufenthalt von Noch-Landesmutter Gerlinde Kretschmann wertet die neue Vorsitzende Iris Kappler als absolutes Glanzlicht: „Der Besuch der Familie Kretschmann unterstreicht die kulturelle Bedeutung des Museums als regionales Highlight und als wichtigen Ort der Geschichtsvermittlung.“

Gerlinde Kretschmann hat am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn das Römische Freilichtmuseum Stein besucht. Bei ihrem Aufenthalt nahm sich die Familie Zeit, die weitläufige Anlage sowie die rekonstruierten Gebäude aus der Römerzeit ausführlich zu besichtigen.

Führung durch die Anlage

Kompetent begleitet wurde die Familie dabei von Rosa Maria Schwerda, die mit fachkundigen Erläuterungen durch die Anlage führte und spannende Einblicke in das Leben der Römer vermittelte.

Gerlinde Kretschmann engagiert sich seit vielen Jahren auch für gesellschaftliche und kulturelle Themen. Sie zeigte sich beeindruckt von der historischen Bedeutung und der liebevollen Gestaltung des Museums. Besonders die originalgetreu rekonstruierten römischen Gebäude sowie die anschauliche Darstellung des Alltagslebens in der Antike stießen auf großes Interesse.

Frühere Medizintechnik in der Sonderausstellung

Das alles kommt nicht überraschend: Das Römische Freilichtmuseum Stein zählt zu den bedeutendsten archäologischen Freilichtanlagen in Baden-Württemberg. Es vermittelt Besucherinnen und Besuchern auf lebendige Weise Einblicke in das Leben der Römer in Südwestdeutschland und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit anschaulicher Präsentation. Die Anlage umfasst unter anderem rekonstruierte Gebäude, Ausstellungsbereiche sowie Führungen und Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen. Die aktuelle Sonderausstellung zeigt Exponate der frühen Medizintechnik der römischen Antike.

Mehr über Stein unter www.roemischesfreilichtmuseum.de.