Römisches Freilichtmuseum Stein: Noch-Landesmutter Gerlinde Kretschmann ist begeistert von der Villa rustica

Gerlinde Kretschmann, noch wenige Tage mit dem Titel „Landesmutter“ versehen, war auf Familienbesuch im Hechinger Stadtteil Stein.
Für den Förderverein Römisches Freilichtmuseum Stein fängt die neue Saison prominent an. Den Aufenthalt von Noch-Landesmutter Gerlinde Kretschmann wertet die neue Vorsitzende Iris Kappler als absolutes Glanzlicht: „Der Besuch der Familie Kretschmann unterstreicht die kulturelle Bedeutung des Museums als regionales Highlight und als wichtigen Ort der Geschichtsvermittlung.“