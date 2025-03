Römisches Freilichtmuseum in Hechingen-Stein: Deutlich weniger Besucher im Jahr 2024

1 Ein Blick in den Tempelbezirk des Römischen Freilichtmuseums in Hechingen-Stein Foto: Kauffmann

Das Jahr 2024 verlief für den Förderverein Römisches Freilichtmuseum nicht gleichermaßen erfolgreich wie 2023. Nun müssen Lösungen her, die bei der Hauptversammlung besprochen werden.









Überraschend Positives, aber auch wenig Erfreuliches, was die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 2024 für den Förderverein „Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein“ betrifft, wird am jetzigen Freitag, 21. März, von 19.30 Uhr an im Hotel Lamm während der Hauptversammlung zur Aussprache kommen. Das kündigt der Verein in einer Pressemitteilung an.