Römisches Freilichtmuseum: Gerd Schollian ist Ehrenvorsitzender

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Römisches Freilichtmuseum Stein ist es zu einem bedeutenden personellen Wechsel gekommen.
Im Mittelpunkt der fast dreistündigen Versammlung im „Lamm“ standen ein ausführlicher Bericht über die jüngsten Ausgrabungserfolge und die Ablösung von Gerd Schollian als Vorsitzender. Der Führungswechsel des 321 Mitglieder starken Vereins verlief reibungslos und kam nicht überraschend: Schollian hatte schon mehrfach seinen Wunsch nach einer Ablösung aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen geäußert. Jetzt aber musste es sein. Die Wahlen waren bestens vorbereitet, und die bisherige Schriftführerin Iris Kappler, seit mehreren Jahrzehnten Mitglied im Verein, durfte nur noch übernehmen.