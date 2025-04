Römerstraße Neckar–Alb–Aare: Philipp Hahn als Beisitzer im Vorstand bestätigt

1 Hechinger-Treffen bei der Mitgliederversammlung des Vereins Römerstraße Neckar–Alb–Aare (von links): Bürgermeister Philipp Hahn, die aus Hechingen stammende Schramberger Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und der Vorsitzende des Römischen Freilichtmuseums in Stein, Gerd Schollian Foto: Stadt Hechingen

Der Verein Römerstraße Neckar-Alb-Aare setzt sich für den Tourismus in den Anlieger-Kommunen ein. Philipp Hahn, Bürgermeister der Stadt Hechingen, wurde nun als Beisitzer im Vorstand bestätigt.









Die Römerstraße Neckar–Alb–Aare ist eine ausgewiesene Tourismusstraße im südlichen Baden-Württemberg zwischen Neckar und Bodensee/Hochrhein und in der Schweiz. Jüngst tagte die Mitgliederversammlung des Trägervereins in Schramberg-Waldmössingen, Ort eines ehemaligen römischen Militärkastells, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert.