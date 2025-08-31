Römerfest in Augusta Raurica: Römerfest lässt Antike lebendig werden

Teilnehmer aus zahlreichen Ländern wiederbeleben „Augusta Raurica“ für zwei Tage auf dem historischen Gelände in Augst.
Der imposante Einzug von Legionären und ihren Begleitungen aus zahlreichen europäischen Provinzen war am Wochenende nur einer von vielen Höhepunkten beim traditionellen Römerfest rund um das Theater von Augusta Raurica. Mehr als 800 Mitwirkende wiederbelebten die ehemalige römische Siedlung erneut. Seit 1997 findet die beliebte Veranstaltung jährlich statt. Zahlreiche Mitmachstationen und Ausstellungen auf den Feldern, die die rund 2000 Jahre alten Hinterlassenschaften verbinden, lockten erneut rund 20 000 Besucher.