Römer in Hechingen-Stein: Museum hat erstmals im Winter geöffnet

Das hat es noch nicht gegeben: Besucher können das römische Freilichtmuseum in Stein an wenigen Tagen auch in der kalten Jahreszeit besichtigen. Das ist der Anlass.

Mit einem farbenfrohen Ausklang des Jahres lädt das Römische Freilichtmuseum Hechingen-Stein im Dezember zu einem ganz besonderen Programm ein: Den Saturnalien, dem wohl fröhlichsten Fest des römischen Kalenders. Zwischen dem 17. Dezember und dem Jahreswechsel verwandelt sich die rekonstruierte römische Villa Rustica in einen lebendigen Schauplatz antiker Traditionen – mit Erlebnisführungen, Mitmachaktionen und einem historischen Workshop. Das ist das Programm:

20. Dezember

Den Auftakt bildet am Samstag, 20. Dezember, von 14 bis 17 Uhr, eine gewandete Erlebnisführung durch das Museum und den römischen Tempelbezirk. Für Kinder gibt es ein eigenes Programm mit Spielen und kleinen Aktivitäten rund um römische Winter- und Festbräuche.

Unsere Empfehlung für Sie Freilichtmuseum Hechingen-Stein Wenn Römer zelten und Kelten Lieder von den Backstreetboys singen Das Römische Freilichtmuseum Stein hat über das Wochenende Sippen der Alamannen und Römern aus Süddeutschland, der nahen Schweiz und Österreich beherbergt.

Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt von 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) enthalten; für die Führung sind mindestens sechs Personen erforderlich.

21. Dezember

Ein besonderes Highlight folgt am 21. Dezember: Der Workshop „Römische Räucherkunst – Kyphi-Kugeln selbst herstellen“ entführt die Teilnehmenden in die Duftwelt der Antike. Unter Anleitung entstehen von 14 bis 17 Uhr individuelle Räucherkugeln aus traditionellen Zutaten – ein aromatisches Erinnerungsstück zum Mitnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, auch hier liegt die Mindestteilnehmerzahl bei sechs Personen.

27. und 28. Dezember

Für alle, die zwischen den Feiertagen auf kulturhistorische Entdeckungsreise gehen möchten, bietet das Museum am 27. und 28. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr, weitere Erlebnisführungen in römischer Gewandung an. Familien können sich erneut auf spielerische Saturnalien-Aktionen freuen. Eine Voranmeldung über die Homepage oder telefonisch wird empfohlen.

„Zeit des Loslassens“

„Die Saturnalien ermöglichten den Römern eine Zeit des Loslassens, des Feierns und der Gemeinschaft – und genau dieses Gefühl möchten wir unseren Gästen vermitteln“, betont die Leitung des Freilichtmuseums. Das Programm richtet sich an Familien, Geschichtsinteressierte und alle, die den Winter einmal auf ungewöhnlich historische Weise erleben möchten. Weitere Informationen sind auf der Website des Römischen Freilichtmuseums Hechingen-Stein zu finden sowie auf Facebook und Instagram.