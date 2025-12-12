Römer in Hechingen-Stein: Museum hat erstmals im Winter geöffnet

Das hat es noch nicht gegeben: Besucher können das römische Freilichtmuseum in Stein an wenigen Tagen auch in der kalten Jahreszeit besichtigen. Das ist der Anlass.
Mit einem farbenfrohen Ausklang des Jahres lädt das Römische Freilichtmuseum Hechingen-Stein im Dezember zu einem ganz besonderen Programm ein: Den Saturnalien, dem wohl fröhlichsten Fest des römischen Kalenders. Zwischen dem 17. Dezember und dem Jahreswechsel verwandelt sich die rekonstruierte römische Villa Rustica in einen lebendigen Schauplatz antiker Traditionen – mit Erlebnisführungen, Mitmachaktionen und einem historischen Workshop. Das ist das Programm: