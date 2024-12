Römer gegen Gallier: So schlug sich die Stadt Balingen im TV-Duell gegen Trier

1 Die Balinger Stadtplanerin Annette Stiehle und Geschäftsführer der HBW Balingen Weilstetten Felix König machen vor dem gesuchten Spielgerät in Balingen ein Selfie für die Fernsehshow „Stadt-Land-Quiz“. In der ARD Mediathek kann die Folge noch bis Dezember 2026 angeschaut werden. Foto: Müller

In der TV-Show „Stadt-Land-Quiz“, welche vom SWR produziert wird, lieferten sich Passanten aus Balingen und Trier ein Duell zum Thema Ballsport. Wie das genau ablief und wer am Ende die meisten Fragen richtig beantwortete.









Wo leben die größeren Ballsportexperten – in der Kreisstadt Balingen oder in der Universitätsstadt Trier? Diese Frage stellte der Moderator Jens Hübschen der SWR-Show „Stadt-Land-Quiz“ zum Thema Ballsport. Gefragt waren Passanten, die sich am Drehtag in Balingen oder in Trier aufhielten. Bei verschiedenen Aufgaben konnten diese möglichst viele Punkte für die Stadt erspielen, in der sie angetroffen wurden.