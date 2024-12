1 Die Dietenbach-Gegner haben mit einer Mahnwache am Rande der Rodungsarbeiten Stellung bezogen. Foto: Ralf Deckert

In Freiburg müssen Bäume für den neuen Stadtteil Dietenbach weichen. Aktivisten wollen die Baumfällarbeiten stoppen und setzen den Protest fort.









Link kopiert



Am Rande des Stadtteils Rieselfeld in Freiburg sind am Montag die Rodungsarbeiten im Dietenbachwald fortgesetzt worden. Bereits am Samstag wurde dort mit den Baumfällarbeiten begonnen. Die Polizei war am Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die besetzten Baumhäuser zu räumen.