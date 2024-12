1 Im Brenntenwald mussten in den vergangenen Wochen schon zahlreiche Bäume weichen. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten beendet werden. Foto: Thomas Fritsch

Im Wald an der B 296, nahe der Abzweigung nach Holzbronn, fallen seit einigen Wochen zahlreiche Bäume. Ein Leser zeigt sich davon schockiert, spricht von „Geldgier“ und Zerstörung eines Erholungsgebietes. Calws Förster erklärt, was dort geschieht.









Der Brenntenwald an der Bundesstraße 296 dürfte vielen Spaziergängern bekannt sein. Dort, an der Abzweigung nach Holzbronn, befindet sich auch ein bekannter Startpunkt für zahlreiche Wege, an dem oft auch geparkt wird.