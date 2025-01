Rodentizide: Rattenplage durch Giftverbot? Verbände warnen

2 Viele Menschen haben Angst vor Ratten. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Weil ein Rattengift möglicherweise nicht mehr zugelassen wird, warnen Verbände und Unternehmen vor Rattenplagen. Das zuständige Amt und der Tierschutzbund sind anderer Ansicht. Was sind die Argumente?









Dortmund - Weil die Zulassung eines Rattengifts möglicherweise nicht verlängert werden soll, warnen mehrere Verbände und Unternehmen vor einer Rattenplage in Deutschland. Eine Nichtverlängerung der Zulassung der sogenannten Rodentizide für Privatpersonen durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) würde die Rattensituation in Städten und Gemeinden "dramatisch verschärfen", heißt es in dem Brandbrief.