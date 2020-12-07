Rodeln auf der Alb und im Schwarzwald

Stuttgart - Während der Schnee in Stuttgart selten so dauerhaft liegt wie in diesen Tagen, haben sich Schwarzwald und Alb in den höheren Lagen in ein Winterwurnderland verwandelt. Mancherorts liegen schon 10 Zentimeter Schnee - mit steigender Tendenz. Auch Stuttgarter zieht es an kalten Wochenenden auf die Alb. Ob zum Winterwandern, Schlittenfahren oder Langlaufen – im Biosphärengebiet gibt es vielfältige Möglichkeiten, Spaß im Schnee zu haben.

Winterwandern auf der Schwäbischen Alb Wer auch im Winter gerne wandert und die verschneite Landschaft genießen möchte, der findet auf der schwäbischen Alb eine Vielzahl an Wegen, die auch bei Schnee begehbar sind. Der Tourismusverband Schwäbische Alb empfiehlt zwei Wanderwege bei Albstadt: „Der „Schneewalzer“ und das „Wintermärchen“ sind zwei Wanderungen entlang des Albtraufs. Die Wege sind auch bei Schnee und Eis gut begehbar“. Diese und weitere Winterwanderwege findet man auf der Website des Tourismusverbands Schwäbische Alb.

Ski und Langlauf auf der Alb

Auch zum Skifahren ist die Schwäbische Alb jedes Jahr ein beliebtes Ausflugsziel. Wer sich auf die Ski stellen möchte, der kann sich auf verschiedenen Loipen im Langlauf versuchen, sobald diese gespurt werden. Etliche Varianten stehen zur Verfügung. Eine Übersicht der Loipen ist auf der Website des Tourismusverbands Schwäbische Alb zu finden.

Rodeln auf der Alb

Gerade mit Kindern ist Rodeln eine beliebte Beschäftigung. Auf der Schwäbischen Alb gibt es viele Hügel, die zum Schlittenfahren geeignet sind. Der Tourismusverband empfiehlt zum Beispiel den Rodelpark in der Wintersport Arena Holzelfingen (Kreis Reutlingen). „Auf der hügeligen Albhochfläche gibt es auch überall Rodelmöglichkeiten. Aber bitte nicht in Naturschutzgebieten“, heißt es vom Verband.

Nordschwarzwald

Bühlertal-Schwarzwaldhochstraße: 0 bis 30 cm (Pulverschnee)

Forbach-Mehliskopf: 0 bis 25 cm (technischer Schnee)

Gernsbach-Kaltenbronn: 10 bis 20 cm (Pulverschnee)

NordicaktivZentrum Forbach-Herrenwies: 5 bis 15 cm

Skigebiet Seebach: 10 bis 40 cm (gebundener Neuschnee)

Südschwarzwald & Hochschwarzwald

Höchenschwand: 5 bis 10 cm (Pulverschnee)

Skigebiet Haldenköpfle: 20 bis 20 cm (technischer Schnee)

Skigebiet Ibach und Dachsberg: 0 bis 20 cm (trockener Altschnee)

Skigebiet Schwarzwaldregion Belchen / Münstertal Staufen: 5 bis 12 cm (trockener Neuschnee)

Skilift Herrischried: 20 bis 40 cm

Wintersportgebiet Altglashütten: 5 bis 10 cm (trockener Neuschnee)

Wintersportgebiet Belchenbahn: 5 bis 8 cm (Pulverschnee)

Wintersportgebiet Bergwelt Todtnau: 20 bis 30 cm (gebundener Neuschnee)

Wintersportgebiet Bernauer Hochtal: 5 bis 15 cm

Wintersportgebiet Bonndorf: 1 bis 8 cm

Wintersportgebiet Breitnau: 15 bis 20 cm

Wintersportgebiet Eisenbach (Hochschwarzwald): 5 bis 10 cm

Wintersportgebiet Feldberg: 10 bis 25 cm (trockener Neuschnee)

Wintersportgebiet Furtwangen: 5 bis 15 cm (gebundener Neuschnee)

Wintersportgebiet Häusern: 1 bis 10 cm

Wintersportgebiet Hinterzarten: 15 bis 30 cm (Pulverschnee)

Wintersportgebiet Lenzkirch: 5 bis 10 cm

Wintersportgebiet Löffingen-Dittishausen: 1 bis 8 cm

Wintersportgebiet Menzenschwand: 5 bis 10 cm (trockener Neuschnee)

Wintersportgebiet Muggenbrunn: 15 bis 50 cm (technischer Schnee)

Wintersportgebiet Rothauser Land: 5 bis 10 cm

Wintersportgebiet Schluchsee: 5 bis 10 cm

Wintersportgebiet Schonach: 5 bis 10 cm (gebundener Neuschnee)

Wintersportgebiet Schönwald: 5 bis 15 cm (gebundener Neuschnee)

Wintersportgebiet St. Georgen: 0 bis 15 cm (gebundener Neuschnee)

Wintersportgebiet St. Märgen: 5 bis 25 cm

Schwäbische Alb

Skigebiet Albstadt: 2 bis 10 cm

Skigebiet Burladingen: 0 bis 5 cm

Skigebiet Meßstetten: 2 bis 5 cm

Skigebiet Nusplingen: 0 bis 5 cm

Skigebiet Obernheim: 0 bis 5 cm

Stand: 7. Januar 2026

Quelle: visit-bw.com

Schneelage auf der Alb

Eine Alternative zu Holzelfingen ist Römerstein-Donnstetten (ebenfalls Kreis Reutlingen). Der Skilift ist aber meist nur an den Wochenenden in Betrieb. Auch im nahe gelegenen Wintersportgebiet Pfulb zeigen die Webcams aktuell eine zum Rodeln ausreichende Schneehöhe von etwa fünf Zentimetern (Stand: 7. Januar 2026) - ebenso in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) oder in Böhmenkirch-Treffelhausen (Kreis Göppingen). In Wiesensteig hat es dagegen etwas weniger geschneit. Der dortige Hang präsentierte sich am 7. Januar 2026 mit erdigen Einsprengseln.