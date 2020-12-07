Rodeln auf der Alb und im Schwarzwald

Die Schwäbische Alb wurde in diesem Winter bereits mit Schneefall gesegnet. Der Tourismusverband gibt Tipps für winterliche Aktivitäten und Ausflugsziele.
Stuttgart - Während der Schnee in Stuttgart selten so dauerhaft liegt wie in diesen Tagen, haben sich Schwarzwald und Alb in den höheren Lagen in ein Winterwurnderland verwandelt. Mancherorts liegen schon 10 Zentimeter Schnee - mit steigender Tendenz. Auch Stuttgarter zieht es an kalten Wochenenden auf die Alb. Ob zum Winterwandern, Schlittenfahren oder Langlaufen – im Biosphärengebiet gibt es vielfältige Möglichkeiten, Spaß im Schnee zu haben.