Rodeln: Rodel-Gold für Taubitz greifbar - Fräbel patzt schwer

Die deutsche Rodlerin Julia Taubitz greift nach olympischen Gold. Europameisterin Merle Fräbel patzt mehrmals und ist aus dem Medaillenrennen.
Cortina d'Ampezzo - Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz steht vor dem Olympiasieg und damit ihrem größten sportlichen Erfolg. Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal hat vor dem vierten und letzten Lauf einen komfortablen Vorsprung auf die zweitplatzierte Lettin Elina Bota, die 0,704 Sekunden Rückstand hat. Olympia-Debütantin Merle Fräbel aus Suhl patzte am Start und ist mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand aus dem Medaillenrennen.