"Maisingen" in der Balinger Eberthalle

4 "Eure Wunden" boten deutschsprachigen Garage Rock. Foto: Breisinger

Nach der Zwangspause nimmt die hiesige Musikszene wieder an Fahrt auf. Mit dem vom Balinger Rockverein bestens organisiertem "Maisingen" stand am Samstagabend in der Balinger Eberthalle ein weiteres Highlight an.















Balingen - Wie auch bei anderen Veranstaltungen setzte der Rockverein erneut auf eigene Bands. Deren Anzahl beläuft sich mittlerweile auf rund 25. Von Rock- über Metalbands bis hin zu afrikanischen Trommelgruppen ist alles vorhanden.

"Wir haben in Balingen eine sehr ausgeprägte Musikszene. Die Veranstalter unterstützen sich gegenseitig. Es ist allerdings eine leichte Herausforderung, weitere geeignete Locations wie die Eberthalle zu finden", freut sich der stellvertretende Vorsitzende Alexander Bartsch über die Qual der Wahl.

Qual der Wahl: Vier Bands aus rund 25

Vier Bands aus dem großen Portfolio begrüßte der Rockverein auf der Bühne. Sie zeigten jeweils 40 bis 50 Minuten ihr Können.

Den Auftakt machte "Tales of Valor", deren Sänger Kevin Schmidt die Band in die Kategorie "Dark Metal mit melodischen Einflüssen" einstuft. "Eure Wunden" folgten. Frontfrau und Drummerin Andrea, Scherf (Bass und Gesang), Dan Shandog (Gitarre und Gesang) und Ralph On Fire (Drums und Orgel) drehten mächtig auf.

Frontfrau mischt sich unters Publikum

Einen besonderen Fan hatten die Instrumentalisten bei ihrem Solo: Andrea mischte sich unter das Partyvolk und sorgte in der ersten Reihe stehend auf dem Logenplatz für mächtig Stimmung.

Nach einer kurzen Umbaupause wurde es voll auf der Bühne, denn das Sextett "Hear me Loud" folgte. "Aus dem Nichts in die Fresse", lautet das Motto der Energy-Metalband, deren Name Programm ist. Ihre Musik bezeichnet die Band als Mischung aus "einfacher Komplexität und kompromissloser Vielseitigkeit" – das war nicht zuviel versprochen.

Headliner bietet progressiven Metalcore

Headliner waren an diesem Abend "Pinghost", denen 2020 mit der eigenproduzierten EP "Palingenesis" der Durchbruch gelang. Die Balinger Vorzeigemusiker vereinen progressiv angehauchten Metalcore mit Rock, Punk und Hardcore.

"Natürlich hätten es noch einige Fans mehr sein können, aber es geht mittlerweile wieder absolut in die richtige Richtung", meint Andreas Bartsch. Die Talsohle habe die Veranstaltungsbranche durchschritten, die in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren enorm litt.

Spaßfaktor bleibt erhalten

Auch für den Balinger Rockverein war diese-Zeit ein deutlicher Einschnitt, der allerdings nicht so groß ausfiel wie bei anderen Veranstaltern: "Wir sind ein Verein, müssen mit diesen Events kein Geld verdienen und können daher ganz anders an die Sache herangehen. Bei uns ist es wichtig, dass der Spaßfaktor erhalten bleibt und wir die lokale Musikszene supporten können", sagt Bartsch.

Der Verein zeigt sich auch mitverantwortlich für das Musikprogramm an 21 Freitagen während der im nächsten Jahr stattfindenden Balinger Gartenschau. Mit "BL best of" sollen gute alte Bekannte dabei sein. "Ansonsten werden wir von Anfragen momentan überrannt, von Klassik über Blasmusik bis hin zu Thrash Metal ist alles dabei", gibt Bartsch einen Vorgeschmack auf 2023.

Von 140 auf 230 Mitglieder

Warum es dem Balinger Rockverein gelang, trotz der Dürreperiode die Anzahl der Mitglieder von 140 auf 230 zu erhöhen, dafür hat er eine einfache Erklärung: "Wir sind ein sehr aktiver und lebendiger Verein mit sehr starken Kontakten der Mitglieder untereinander, der nicht nur Konzerte anbietet, sondern auch eine Vereinsbar, ein Sommerfest und Ausfahren zu diversen Konzerten."