Rocknacht in Dotternhausen

1 Das Rockorchester Horst Müller servierte in der Dotternhausener Festhalle Klassiker der Rockmusik. Foto: Breisinger

Der Rockclub Zollernalb organisierte zum dritten Mal die Rocknacht in der Dotternhausener Festhalle. Und zum zweiten Mal stand das Rockorchester Horst Müller auf der Bühne, das Coverrock vom Feinsten bot.









2021 wurde bereits gemeinsam das „Upper Saw Festival“ organisiert, Ein Jahr später erfolgte die offizielle Gründung des Rockclubs Zollernalb, der mittlerweile mehr als 60 Mitglieder zählt. Am Samstag lud dieser zum dritten Mal zur Rocknacht in die Dotternhausener Festhalle ein.