„Blanker Hohn“ für Schenkenzell Wie sollen Menschen so motiviert werden, die Bahn zu nutzen?

Während die Bahnhöfe in Schiltach und Alpirsbach modernisiert werden, werden in Schenkenzell und Loßburg die Bahnhalte wohl bis 2026 gestrichen. Unser Leser Stefan Mäntele fragt sich, wie Menschen so zum Bahnfahren motiviert werden sollen – und kritisiert mangelnde Unterstützung.