Mit Ray Wilson ist ein Stück Rockgeschichte zu Gast in der Seminarturnhalle

Rocklegende in Nagold

Einen ganz großen Fisch hatte der Verein "Alte Seminarturnhalle" da an Land gezogen. Der Ex-Sänger der legendären britischen Kultband Genesis, Ray Wilson, kam mit seiner Band in das Schwarzwaldstädtchen und begeisterte stimmgewaltig das Publikum in der gut gefüllten Halle.















Nagold - Natürlich wollten die Zuschauer die Welthits seiner Genesis-Zeit hören, prompt gab es das Programm auf die Ohren. Sauber abgestimmter Sound und die tolle Lichtanlage der Semihalle machten das Vergnügen komplett.

"Calling on Station" live in Nagold, ein Weltmusiker greifbar nah. Ray Wilson zeigte sich gut gelaunt und spielfreudig, gab zwei Zugaben. Im zweiten Teil bot er noch alte Gassenhauer zum Mitsingen. "Knocking on Heavens Door"ist immer gut, aber von ihm gesungen, besonders schön.

"Bis zum nächsten Wiedersehen" – seine Worte machten Hoffnung, dass dies nicht sein letztes Gastspiel war.