Die Band „Break Out Five“ rockt am Samstag, 4. Januar, im „Corso“ in der Bahnhofstraße.

Das Jahr beginnt rockig mit der Band „Break Out Five“ im „Corso“: Am Samstag, 4. Januar, spielt die Rockband dort ab 21 Uhr bei freiem Eintritt. Geöffnet ist das Lokal aber bereits ab 18 Uhr.

Der Wunsch nach Freiheit und danach, einfach mal auszubrechen aus dem täglichen Trott, treibt die Band an. Mit ihrer Musik wollen sie das Publikum für einen Moment alle Sorgen und Zweifel vergessen und einfach im Moment leben lassen: Die Musik spüren, den Bass fühlen und Spaß haben, lautet das Motto – ganz viele Menschen will die Band live mit diesem Gefühl der Unbeschwertheit anstecken.

Lesen Sie auch

„Handgemachte, ehrliche Rockmusik“

„Unsere Leidenschaft für handgemachte, ehrliche Rockmusik steckt in jedem einzelnen Akkord, den wir spielen“ versprechen die Musiker, auf deren Setliste einige der größten Rockhymnen aller Zeiten stehen – von legendären Klassikern bis zu modernen Hits. Damit kein Fuß stillsteht und die Luft vor Energie knistert.

Für die harten Riffs und unverkennbaren Soli ist Daniel Heckhoff zuständig. Der Gitarrist aus Burladingen ist die Seele der Melodie. Sein Stil und seine Harmonien geben den Songs emotionale Tiefe. Die Rhythmusgruppe mit dem Schlagzeuger Andreas Mayer aus Nehren und dem Bassisten Jürgen Pfister aus Burladingen sorgt für „fetten satten Groove“, heißt es in der Ankündigung. Sie ergänzen sich bestens und geben der Band ihren Grundsound.

Ein Plädoyer für mehr Toleranz

Sängerin Melissa Heckhoff aus Burladingen überzeugt mit ihrer rockigen Stimme, die sie, den Songs entsprechend, variabel einsetzt. Sie fällt auf jeden Fall mit ihren bunten Haaren auf, über diese es auch einen eigenen Song gibt, und sie schreibt die Songtexte der Band, in denen es meistens darum geht, dass es in Ordnung ist, anders auszusehen. Melissa Heckhoff schreibt über mehr Toleranz den Mitmenschen gegenüber und über alles, was sie erlebt oder sie beschäftigt. Die Band baut darum einen tollen Sound und melodische Klänge, und es entstehen ständig neue Songs.

Gemeinsam lassen die Vier die Magie der besten Rock-Epochen wieder aufleben und kombinieren sie mit ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil. „Jeder Song ist eine Hommage an die Originale, doch durch unsere Spielfreude und Kreativität verwandeln wir jede Performance in ein einzigartiges Erlebnis“, so die Sängerin. „Unser Ziel ist es, die Energie, das Adrenalin und die Emotionen, die Rockmusik ausmachen, direkt auf das Publikum zu übertragen. Bei uns steht nicht nur der Sound im Mittelpunkt – es ist die Show, die die Gäste mitreißt und sie zum Teil eines unvergesslichen Erlebnisses macht.“

Weitere Infos zur Band: https://linktr.ee/breakout5.