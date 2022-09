1 Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Gruppierung „United Tribuns“ verboten. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Staat zeigt der Rockerkriminalität die rote Karte. Bei einem bundesweiten Großeinsatz wurden Objekt der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns" durchsucht und diese zugleich aufgelöst. Ihr Ursprung liegt im Südwesten.















Im Zuge des Verbots der rockerähnlichen Gruppierung „United Tribuns“ haben auch in Baden-Württemberg Razzien stattgefunden. Nach Auskunft des Innenministeriums in Stuttgart haben am Mittwochmorgen über 100 Beamte fünf Objekte von Vorstandsmitgliedern durchsucht. Ihnen wurden die Verbotsverfügungen ausgehändigt. Betroffen waren Lokalitäten in Konstanz, Pforzheim, Reutlingen und zwei in Ulm.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, das Verbot sei ein weiterer bedeutsamer Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität. Die in Baden-Württemberg gegründeten „United Tribuns“ hätten zu ihren Hochzeiten im Land etwa durch eine Machtdemonstration mit rund 150 Mitgliedern aus dem gesamten Bundesgebiet die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt.

Die Polizei durchsuchte Privatwohnungen und Vereinsräume der Gruppe in neun Bundesländern. Mitglieder der „United Tribuns“ hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). „Wir müssen als Rechtsstaat sehr deutlich zeigen, dass wir Gruppierungen, von denen so schwere Straftaten ausgehen, nicht dulden.“ Innenminister Strobl pflichtete bei: „Der heutige Tag zeigt, dass der Staat sein Gewaltmonopol mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln durchsetzt.“

An den Maßnahmen im Südwesten waren 107 Polizeibeamte beteiligt

Der Organisation werden im Südwesten unter anderem Körperverletzungen, Menschenhandel, versuchter Betrug und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt. Prägend für den Verein ist laut Strobl dessen strafrechtswidrige Selbstbehauptung gegenüber konkurrierenden Rocker- und rockerähnlichen Gruppierungen.

An den Maßnahmen im Südwesten waren 107 Beamte der Polizeipräsidien Konstanz, Pforzheim, Ulm und Reutlingen sowie Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums war die Gruppierung 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer in Villingen-Schwenningen gegründet worden. Ihr gehörten Deutsche und Ausländer an, die überwiegend aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawien stammen. Der Gründer soll sich nicht mehr in Deutschland aufhalten. Der Mann, der während des Krieges in Bosnien als Flüchtling nach Deutschland gekommen war, arbeitete den Angaben zufolge zunächst als Türsteher und gründete später mit anderen zwei Bordelle.

Das Vereinsverbot erfolgt nach Angaben des Bundesministeriums in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.