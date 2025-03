Rocker treten ohne Make-up auf: Rockband Kiss kündigt erstes Konzert nach Abschiedstour an

1 Bei der Abschiedstournee traten Kiss noch mit Make-up auf. (Archivbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

Vor 15 Monaten spielten Kiss in New York ihr vermeintlich letztes Konzert. Schon damals ließ sich Gene Simmons eine Hintertür offen. Nun kehrt die Band ohne das berühmte Make-up auf die Bühne zurück.









Las Vegas - Die US-Hardrockband Kiss ("I Was Made For Loving You") hat rund 15 Monate nach dem Ende ihrer "End Of The Road"-Abschiedstournee ihr Comeback auf die Bühne angekündigt. Die Rockveteranen wollen im November bei einem Fan-Event in Las Vegas ein Konzert geben. Allerdings werden sie dabei auf ihr berühmtes Make-up und die theatralischen Kostüme verzichten.