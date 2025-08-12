Rockclub Zollernalb: Darum wird das „Upper Saw Festival“ verschoben

Der Rockclub Zollernalb hat das „Upper-Saw-Festival“, das am 27. September in der Dotternhausener Festhalle geplant war, auf das kommende Frühjahr verschoben. Das sind die Gründe.
Im Jahr 2020 hat sich der Rockclub Zollernalb gegründet und richtet seither jährlich im Frühjahr die Rocknacht und im Herbst das „Upper-Saw-Festival“ in der Dotternhausener Festhalle aus. Das rockmusiklastige Line-up für die vierte Auflage des „Upper-Saw-Festivals“ stand schon im vorigen Jahr fest: Am Samstag, 27. September, wären die Bands „Jaded Heart“, „Dust Bolt“, „Jesajah“, „Strange Omen“, „Anny“ und die Lokalmatadoren aus dem Zollernalbkreis „Defender“ auf der Bühne gestanden.