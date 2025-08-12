Rockclub Zollernalb: Darum wird das „Upper Saw Festival“ verschoben

Der Rockclub Zollernalb hat das „Upper-Saw-Festival“, das am 27. September in der Dotternhausener Festhalle geplant war, auf das kommende Frühjahr verschoben. Das sind die Gründe.

Im Jahr 2020 hat sich der Rockclub Zollernalb gegründet und richtet seither jährlich im Frühjahr die Rocknacht und im Herbst das „Upper-Saw-Festival“ in der Dotternhausener Festhalle aus. Das rockmusiklastige Line-up für die vierte Auflage des „Upper-Saw-Festivals“ stand schon im vorigen Jahr fest: Am Samstag, 27. September, wären die Bands „Jaded Heart“, „Dust Bolt“, „Jesajah“, „Strange Omen“, „Anny“ und die Lokalmatadoren aus dem Zollernalbkreis „Defender“ auf der Bühne gestanden.

Doch jetzt hat der Rockclub die Reißleine gezogen: „Wir haben bisher zu wenige Tickets verkauft“, erklärt Carina Schick, Vorsitzende des Vereins – zu wenige, um Planungssicherheit zu haben. „Wir wollen das Risiko nicht eingehen und uns auf die Abendkasse verlassen“, erklärt Schick.

Neues Datum

Schon im vergangenen Jahr sei der Vorverkauf schleppend verlaufen, doch je näher das Ein-Tages-Festival rückte, desto mehr Tickets wurden verkauft und auch an der Abendkasse gingen noch einige weg.

Woran die Zurückhaltung liegt? Vielleicht am Zeitraum Ende September. Aus diesem Grund möchte der Verein das Festival nicht ganz absagen, sondern im Frühjahr einen neuen Versuch starten. Am Samstag, 14. März, meldet sich das „Upper Saw“ in neuem Gewand zurück. „Wir nehmen uns die Zeit und überarbeiten das Konzept“, erklärt Schick. Dazu gehört auch ein neues Logo. Ebenso wollen die Macher schauen, ob sich der Eintrittspreis senken lässt. 45 Euro im Vorverkauf mag für den ein oder anderen doch zu viel sein, vermutet Schick. „Wir wollen jetzt ein bisschen zurückschrauben, und schauen, was drin ist.“

Tickets kosten weniger

Tickets für die Märzausgabe kosten im Vorverkauf 29 Euro. Diejenigen, die bereits ein Eintrittskarte für 2025 gekauft haben, erhalten entweder den vollen Ticketpreis erstattet oder können das Ticket behalten. Die Differenz wird entweder zurückerstattet oder als Getränkekarte ausgegeben. Betroffene können sich per E-Mail mit dem Rockclub in Verbindung setzen unter tickets@rockclub-zollernalb.de.Tickets, die über Reservix gekauft wurden, werden über das Ticketportal zurückerstattet.

Zwei Bands haben zugesagt

Mit Anny und Dust Bolt haben bereits zwei der sechs Bands, die am 27. September, in der Festhalle gespielt hätten, auch für den Ausweichtermin im Frühjahr zugesagt. Weitere Bands sollen nach und nach bekannt gegeben werden.

Künftig, so ist der Plan des Rockclubs, dem derzeit rund 60 Mitglieder angehören, soll das „Upper Saw“ immer im Frühling, die „Rocknacht“ im Herbst stattfinden.