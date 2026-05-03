Rockband: Rolling Stones verraten den Titel des neuen Albums

1 Die Rolling Stones veröffentlichen im Juli ein neues Album. (Archivbild) Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa Die Rolling Stones begeistern ihre Fans seit Jahrzehnten. In diesem Sommer kommt wieder eine neue Platte - wie die heißt, wird jetzt bekanntgegeben.







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London - Das neue Album der legendären Rolling Stones heißt "Foreign Tongues". Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (78) veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmaßliche Cover sowie den Titel der Platte, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 10. Juli erscheinen soll, auf der Plattform Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.