Rockband aus Wachendorf: Fumpf spielen gerne AC/DC und Metallica

„Fumpf“ spielen Rockmusik – „am liebsten hart“. Die Gruppe hat sich in Wachendorf zusammengefunden. Die acht Musiker der Band sind „alle aus dem Flecken“.
Auf dem Anhänger, in dem die Instrumente und die Anlage transportiert werden, kleben acht Totenköpfe. Allzu Furcht einflößend sehen sie nicht aus, es sind eher freundliche, sympathische Köpfe. Zu den Bandmitgliedern weisen sie eine gewisse Ähnlichkeit auf, beispielsweise, was die Zähne angeht. Der Totenkopf mit Kinnbart ist am schnellsten identifiziert. Er gehört zu Chris Köhler, dem Rhythmusgitarristen und bekennenden Hardrocker der Gruppe.