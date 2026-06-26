Rockband aus Wachendorf: Fumpf spielen gerne AC/DC und Metallica

„Fumpf“ spielen Rockmusik – „am liebsten hart“. Die Gruppe hat sich in Wachendorf zusammengefunden. Die acht Musiker der Band sind „alle aus dem Flecken“.

Auf dem Anhänger, in dem die Instrumente und die Anlage transportiert werden, kleben acht Totenköpfe. Allzu Furcht einflößend sehen sie nicht aus, es sind eher freundliche, sympathische Köpfe. Zu den Bandmitgliedern weisen sie eine gewisse Ähnlichkeit auf, beispielsweise, was die Zähne angeht. Der Totenkopf mit Kinnbart ist am schnellsten identifiziert. Er gehört zu Chris Köhler, dem Rhythmusgitarristen und bekennenden Hardrocker der Gruppe.

Erklärungsbedürftig ist auch der Bandname. Beim Durchzählen in einem erheiterten Zustand sind die Musiker auf „Fumpf“ gekommen – und so wurde das Fünf aus einer spaßigen Laune heraus der Name der Rockgruppe. Der wurde auch beibehalten, obwohl die Band inzwischen auf acht angewachsen ist.

Musiker sind zwischen 25 und 60 Jahre

Neben der Rockmusik, „am liebsten hart“, verbindet die Musiker im Alter von 25 bis 60 Jahren noch eines: „Wir sind alle aus dem Flecken.“ Sie kennen sich teilweise schon seit der Kindheit und machen alle bereits viele Jahre lang Musik. Sängerin Tiana Weiss ist in der Kirche zum Gesang gekommen. Da war sie zwölf Jahre alt. Sie singt am liebsten Rocksongs, auch Rockballaden – jedenfalls Titel, auf die man abtanzen kann. Lucia Köhler, ebenfalls Sängerin, hat mit sieben ihr erstes Lied geschrieben. Papa Chris musste sie auf der Gitarre begleiten. „Mir macht es Spaß, mit der Stimme Gefühle auszudrücken“, sagt sie.

Thomas Hipp hat vor 26 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Der 36-Jährige hat sich zu einem routinierten Rock-Drummer entwickelt. Seine minutenlangen Solo-Einlagen bei Auftritten sind umjubelt. Bassist Michael Rilling ist der Motivator der Gruppe. Sein Motto: „Mut zur Tat.“ Die Lead-Gitarristen sind Felix Kienzle und Corvin Domhardt, ebenfalls langjährige, erfahrene Musiker. Der „ruhende Pol“ ist Rudi Steinmetz, mit 60 auch der Senior der Gruppe. Er hat sich inzwischen aus der Musikszene etwas zurückgezogen. Er war Keyboarder und Sänger bei verschiedenen Bands. Bei der bekannten Partyband „Fashion“ sitzt er allerdings immer noch an den Tasten. Er kümmert sich jetzt bei „Fumpf“ um die Technik und sorgt dafür, dass der Ton „perfekt nach außen geht“. Und manchmal greift er noch zum Mikrofon, etwa dann, wenn AC/DC angesagt ist. Da geht es unten im Publikum dann auch so richtig ab.

Unterschiedliche Charaktere

Auf der Bühne zu stehen, war schon immer ein Wunsch von Rhythmusgitarrist Chris Köhler. Was ihn bei „Fumpf“ aber am meisten fasziniert: „Wir sind unterschiedliche Charaktere unterschiedlichen Alters – und trotzdem funktioniert es.“ Er ist der Organisator und Manager der Band. Für ihn ist es nicht immer eine leichte Aufgabe, alle acht Musiker zusammenzubringen. Zumal einige von ihnen noch in anderen Bands tätig sind. Oder im Wachendorfer Musikverein: Michael Rilling bläst in der reaktivierten Kapelle die Tuba. „Wir leihen ihn aber gern mal aus“, meint Chris Köhler gönnerhaft, der auch die Termine koordiniert.

Und die sind inzwischen häufiger geworden. Engagements hatte die Wachendorfer Rockband bereits bei der „Bieringen Open“, der „Rocknacht in Seebronn“ oder beim Drachenfest in Haiterbach – einem Motorradevent mit speziellem Publikum, das auf Hardrock abfuhr. In Wachendorf spielte „Fumpf“ unter anderem an der Fasnet und bei der Jubiläums-Party des Jugendclubs, der sein 50-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle feierte. Auch für kleinere Auftritte wie Geburtstage oder Hochzeiten werden die Rockmusiker engagiert. Weil es andererseits nicht zu viel werden soll, musste die Band aber schon Termine absagen.

Der Proberaum befindet sich im „Höfle“ auf der Bühne von Chris Köhler. Komfortabel ist es dort nicht gerade. Im Winter ist es kalt, im Sommer heiß. Offene Fenster wären auch bei den jetzigen Temperaturen angenehm. Das geht aber mit Rücksicht auf die Nachbarschaft nicht. Ärger habe es wegen der Lautstärke bisher nicht gegeben, jedoch sei auch um 21 Uhr Schluss mit der Probe.

Zweistündiges Repertoire

In ihrem zweistündigen Repertoire hat die Gruppe Titel unter anderem von AC/DC, Papa Roach, Scorpions, Metallica oder Rage Against the Machine. „Wir spielen, was uns Spaß macht. Die Lieder müssen aber auch zu uns passen“, erklärt Tiana Weiss. So werden sie noch etwas „arrangiert“ und abgeändert. „Wir wollen nicht AC/DC sein“, sagt Lucia Köhler.

Der nächste Auftritt der Gruppe „Fumpf“ ist beim Starzachfest am Samstag, 25. Juli, im gemeinsamen Zelt von Felldorf und Wachendorf. Weitere Auftritte folgen am 11. September bei „Bieringen Open“ sowie am 14. November bei der Rocknacht im Wachendorfer Sportheim und am 21. November bei der „Rocknacht in Seebronn“.