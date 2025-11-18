Rockband aus Blumberg: Educe feiert nach zehn Jahren Comeback

Die Blumberger Rockband ist jetzt wieder zu hören. Das Omega in Donaueschingen bietet die Bühne. Frischer Elan, alte Songs und neuer Sound sind am Start.
Stoner, Grunge und Blues-Rock – diese Begriffe lassen das Herz echter Musikliebhaber höherschlagen. In diesem musikalischen Spannungsfeld bewegt sich die Blumberger Band Educe, die bereits 2004 gegründet wurde und nun – nach über einem Jahrzehnt Pause – ihr Comeback feiert. Sänger Christoph Grigull und Gitarrist Philipp Opitz erzählen, wie es dazu kam und was ihre Musik heute ausmacht.