Rockband aus Blumberg: Educe feiert nach zehn Jahren Comeback

Die Blumberger Rockband ist jetzt wieder zu hören. Das Omega in Donaueschingen bietet die Bühne. Frischer Elan, alte Songs und neuer Sound sind am Start.

Stoner, Grunge und Blues-Rock – diese Begriffe lassen das Herz echter Musikliebhaber höherschlagen. In diesem musikalischen Spannungsfeld bewegt sich die Blumberger Band Educe, die bereits 2004 gegründet wurde und nun – nach über einem Jahrzehnt Pause – ihr Comeback feiert. Sänger Christoph Grigull und Gitarrist Philipp Opitz erzählen, wie es dazu kam und was ihre Musik heute ausmacht.

Educe ist im Jahr 2004 gemeinsam mit Oliver Felbinger, Martin Maurer und Martin Hirling entstanden, sagt Opitz. Kennengelernt hat sich die Gruppe an der Musikschule Blumberg. „Bis ins Jahr 2012 haben wir viele Auftritte gespielt – bei Festivals, Bandcontests und sogar im Gefängnis“, erinnert sich der Gitarrist lachend. Danach sei das Leben dazwischengekommen: Studium, Familie, Beruf.

Trotz Beruf ließ sie die Musik nie los

Doch der Gedanke an die Band ließ die Musiker nie los. Grigull erzählt, dass es einige Songs gab, „die uns sehr ans Herz gewachsen waren“, aber nie den Weg aus dem Proberaum gefunden hätten. Alte Aufnahmen erinnerten sie immer wieder daran, „dass wir hier noch nicht fertig waren“. Während der Pandemie 2020 nahm Grigull schließlich Kontakt zu Opitz auf. Dieser schickte ihm alte Songdateien, und wenig später trafen sich die beiden wieder im Proberaum – trotz der Distanz zwischen Freiburg und München. „Im Laufe der Zeit entstand daraus wieder eine Band – oder besser gesagt ein Künstlerkollektiv“, so Grigull.

Wieder da, wo alles begann: Educe kehren mit Leidenschaft und Spielfreude auf die regionale Rockbühne zurück. Foto: Opitz

Von Beginn an sei es die Vision gewesen, Educe als flexibles Netzwerk zu verstehen, erklärt der Sänger. „Philipp und ich bilden den Kern, um den sich verschiedene Schlagzeuger und Bassisten gruppieren.“ Opitz ergänzt, dass das Konzept anfangs Fragen aufgeworfen habe. Heute jedoch sei daraus eine „richtig tolle Freundesclique“ entstanden, die regelmäßig zusammen musiziert.

Zum festen Kreis gehört Jonathan Schnell aus Donaueschingen am Bass. An den Drums wechseln sich Johannes Feederle und Marcel Binder ab, letzterer auch bekannt aus Wings of Steel und Endlevel. Auch Profimusiker Thomas Varga habe die Band bereits unterstützt.

Neue Songs sind geschrieben

Von 2020 bis heute war es ein langer Weg. Zunächst mussten die alten Songs fertiggestellt werden. „Eine Band aufzubauen und eine bühnentaugliche Songliste zu entwickeln, ist viel Arbeit – besonders, wenn man nur am Wochenende proben kann“, sagt Grigull.

In dieser Zeit entstand ein Netzwerk, neue Songs wurden geschrieben und professionell aufgenommen. Auch wenn Auftritte größtenteils klein waren, war die Freude groß: „Rechnet man unsere Mini-Konzerte vor ein bis zehn Leuten zusammen, haben wir bestimmt schon zwei Dutzend Auftritte im Proberaum gespielt“, witzelt Grigull.

Unsere Empfehlung für Sie Musiker aus Blumberg Gitarren und Rock prägen Leben von Philipp Opitz Der Blumberger Philipp Opitz ist in der Musikwelt zu Hause. Als Autor eines Magazins hat er Stars wie Slash interviewt. Heute ist er für eine Künstlervermittlung in München tätig.

Beim kommenden Auftritt im Omega wollen Educe 18 Songs präsentieren. „Manche Stücke sind über 20 Jahre alt, andere erst zwei Wochen“, sagt Grigull. Trotz der stilistischen Vielfalt bleibe der Sound unverkennbar Educe. Opitz beschreibt die Band als „authentisch“.

Vielfältige Einflüsse

Einflüsse sind vielfältig: Blues-Rock-Größen wie Philipp Sayce und Doyle Bramhall II, aber auch Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave und Incubus. Opitz liebt zudem Hard-Rock-Bands wie Zakk Wylde, The Cult oder D-A-D – und sogar die bluesigeren Metallica-Alben Load und Reload. Ebenso schwärmt er von Jeff Beck und Indie-Ikonen wie The Cure, St. Vincent oder The War On Drugs.

So vereint Educe heute das Beste aus mehreren Jahrzehnten Rockgeschichte – handgemacht, ehrlich und leidenschaftlich. Nach langer Stille meldet sich die Band eindrucksvoll zurück – und bleibt eine Herzensangelegenheit.

Comeback im Omega

EDUCE

Nach mehr als einem Jahrzehnt Pause kehrt die Blumberger Band „Educe“ mit voller Energie zurück. Am Samstag, 22. November, feiern Sänger Christoph Grigull und Gitarrist Philipp Opitz gemeinsam mit ihrem Musiker-Kollektiv ihr großes Comeback im Donaueschinger Live-Club Omega. Auf der Bühne stehen sie zusammen mit der komplett weiblich besetzten Newcomer-Rockband Doll Circus aus Rosenheim sowie der renommierten Donaueschinger Heavy-Metal-Formation Blackslash.