Das ist in dieser Woche beim Live-Sommer in der Domäne geboten

Rock und Pop in Hechingen

1 Die Musiker von ABBA Review bieten am Freitag, 20. August, in Hechingen einen Rückblick auf die musikalischen Meilensteine der Weltkarriere des schwedischen Quartetts. Foto: Maier

Mit sieben verschiedenen Formationen auf der Bühne geht der Live-Sommer in der Hechinger Domäne in dieser Woche weiter.

Hechingen - Auftakt ist am Dienstag, 17. August, 18 Uhr, mit "It’s all Pink": Sängerin Vanessa Henning beweist mit ihrer außergewöhnlichen Stimmqualität, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz, dass sie dem Original in nichts nachsteht. Alle großen Hits, originalgetreue Arrangements und Sounds sind für die Band, die ausschließlich aus hochkarätigen Musikern besteht, selbstverständlich.

Eine besondere Show ist am Mittwoch, 18. August, zu erleben: Von 18 Uhr an stehen Dirk Maron & Die Dandys auf der Bühne – sie sind laut Ankündigung die wohl beste Wolfgang-Petry-Tribute-Band der Welt. Dirk Maron verkörpert Wolfgang Petry wie kein anderer und hatte in dieser Rolle bereits viele andere TV-Auftritte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert er bundes- und europaweit mit seiner beeindruckenden Show das Publikum. Von "Verlieben, verloren", über "7 Tage, 7 Nächte" bis zum "Wahnsinn" hat die Formation alle Petry-Klassiker im Repertoire.

Soul, Pop sowie Rock pur ist am Donnerstag, 19. August, ab 18 Uhr mit gleich zwei Formationen geboten. Zu hören sind zum einen Joe Vox’s Soulmates, die für handge­machten, erdigen Soul und ausgewählten Pop stehen. Freuen kann man sich auf Songs von Marvin Gaye, Bill Whiters, Stevie Wonder, James Brown, Lionel Richie und vielen mehr. The Jack wiederum setzen Zuhörer im wahrsten Sinn unter Starkstrom: Sie spielen Songs von AC/DC – außer den Klassikern auch aktuelle Titel. Den Wurzeln des Rock verpflichtet, rasen The Jack wie Feuerteufel über die Bühne und machen dabei ihren Idolen alle Ehre.

Eine weiteren abwechslungsreichen Abend erwartet Domäne-Gäste am Freitag, 20. August, ab 18 Uhr. Zu hören ist dann zum einen die Formation ABBA Review. Deren Musiker bieten einen Rückblick auf die musikalischen Meilensteine der Weltkarriere des schwedischen Quartetts.

Die Choreografien jedes Songs und die Kostüme sind detailgenau dem Original nachempfunden, die Ähnlichkeit der Frauen, sowohl stimmlich als auch optisch, überzeugt.

Gentlemen’s Riot wiederum fühlen sich dem Country, Blues und Rockabilly verpflichtet. Seit 2013 covern die "Gents" Songs unter anderem von Johnny Cash und Johnny Trouble. Die Band konnte 2019 beim Country Music Award in Pullmann City den zweiten Platz in der Kategorie "Country Traditional" holen. Mit Sängerin Vanessa wurde die Band komplett und ist aus der Country-Szene nicht mehr wegzudenken.

Von 21 Uhr an stehen dann am 20. August die Musiker von Stingray auf der Bühne: Sie erwecken die Hits von The Police zu neuem Leben, entstauben lange nicht gehörte Stücke, interpretieren manchmal neu und zeitgemäß – aber klingen doch immer vertraut. Alle virtuosen Instrumentalisten bringen auch noch perfekten Gesang ins Spiel – eine gelungene Interpretation mit eigenem Profil.

Weitere Infos auf www.hofgut-domaene.de