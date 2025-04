Rock und Metal: „Kissin’ Dynamite“ spielen wieder in Balingen

„Kissin’ Dynamite“ spielen wieder in Balingen

1 Die Brüder Hannes und Ande Braun, Sänger und Gitarrist, sind in Burladingen aufgewachsen. Mit ihrer international erfolgreichen Metal-Band „Kissin Dynamite“ spielten sie im Dezember 2024 in der ausverkauften Volksbankmesse. Foto: Archiv/Marschal

„Kissin’ Dynamite“ kommen zurück nach Balingen. Der Vorverkauf für das Konzert am Samstag, 27. Dezember, in der Volksbankmesse startet am Freitag.









Man könnte meinen, dass sich eine kleine Tradition zum Jahresende anbahnt: Nachdem die Band Kissin’ Dynamite im vergangenen Dezember in der Volksbankmesse einen fulminanten Schlusspunkt hinter ihre Europatournee gesetzt hatten, kommen die fünf Metaller am Samstag, 27. Dezember, im Rahmen ihrer „Dynamite Nights“ zurück nach Balingen. Ihre letzte Show für 2025 spielt die Band um die Burladinger Brüder Hannes und Ande Braun in der Volksbankmesse.