Für alle, die gern tanzen, aber in keine Disco gehen, weil ihnen dort die Musik zu fremd ist, kommt jetzt am 2. November die SWR1-Disco nach Sulz.

Die SWR1-Disco ist eine zwanglose Angelegenheit. Hier gibt es keine Kleiderordnung, keine Tanzvorschriften und keine Altersgrenze.

Willkommen sind alle, die tanzen, feiern und Spaß haben wollen. SWR1-DJ Corvin Tondera-Klein spielt „die größten Hits aller Zeiten“ – eben so, wie die SWR1-Hörer es aus dem Radio kennen. Mit Rock und Pop aus fünf Jahrzehnten ist mit gewisser Wahrscheinlichkeit garantiert, dass für nahezu jeden Geschmack etwas dabei ist.

Lesen Sie auch

Luftgitarre im Gepäck

Außerdem versteht sich Corvin Tondera-Klein als Chefanimateur und liefert sich schon gerne einmal mit seinen Disco-Gästen ein Wettkampf im Luftgitarre-Spielen oder im Freestyle-Tanz.

Neben toller Stimmung und begeisternder Musik hat Corvin Tondera-Klein aber auch laut Ankündigung das im Gepäck, was eine Disco ausmacht: ein Gewinnspiel der Sparkassen, bemerkenswerte Lichteffekte und einen exzellenten Sound für die Ohren.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Blass Erlebniswelt im Backsteinbau, bei der Kreissparkasse Rottweil (Hauptgeschäftsstelle in Sulz) jeweils zu den regulären Öffnungszeiten für 12 Euro. Karten an der Abendkasse kosten 14 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.