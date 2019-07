Rock of Ages Feuerwerk beendet das Spektakel

Der Abschluss des Festivals ist schon ein Versprechen für die 15. Auflage 2020! "Rock-of-Ages"-Veranstalter Horst Franz hatte für die Jubiläums-Auflage das Motto "Family and Friends" ausgegeben (wir berichteten).

Doch bevor das Feuerwerk mit einem lauten Knall zum Song "Love is Gonna Get You" das Spektakel beendete, gibt es noch eine Schrecksekunde für die fast 5000 Fans auf dem Festplatz. Wolfgang Niedeckens BAP hat erst für gute Laune gesorgt. Der Kölner-Kult-Rocker bringt die Menge zum Mitsingen, Tanzen, verbreitet gute Kölsche Laune. Setzt dann den Song "Kristallnacht" an – gegen Nazis, wie er sagt. Kurz vor Ende des Liedes will Niedecken nach hinten Richtung Drums. Stolpert über die Kabel, fällt mit Rücken und Gitarre gegen die Monitor-Boxen vor der Bude. Entsetzen im Publikum. Noch ein Drama nach dem Abbruch des "Rock of Ages" am Freitag?

Doch Niedecken steht auf, schüttelt sich kurz durch. Gott sei Dank ist dem beliebten BAP-Sänger nichts passiert! Niedecken geht ans Mikro und sagt: "Alles gut!" Greift sich die Gitarre, steckt noch den Ohrhörer wieder rein und weiter geht es.