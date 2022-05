Rock of Ages

Veranstalter Horst Franz macht es offiziell: Auch das Rock of Ages Festival lässt noch ein Jahr länger auf sich warten.

Festival-Veranstalter Horst Franz hat vor gut einer Woche die Verschiebung des Bang Your Head Festivals auf nächstes Jahr verkündet. Nun ist ein zweites Video aufgetaucht, diesmal über das Rock of Ages. Auch für dieses Festival sieht es schlecht aus. Zumindest in diesem Jahr.















Es ist offiziell: Nicht nur die Bang Your Head-Fans müssen sich bis nächstes Jahr gedulden. Horst Franz, der nicht nur dieses Festival, sondern auch das Rock of Ages-Festival auf dem Festplatz Seebronn/Rottenburg veranstaltet, hat nun in einem Youtube-Video ein weiteres öffentliches Statement abgegeben.

Ein Ding der Unmöglichkeit

"Wir alle wollen, dass es auch mit dem Rock of Ages Festival weitergeht und wenn die Umstände stimmen, dann steigt die große Sommerparty definitiv wieder", beginnt er seine Botschaft. "Ich verstehe natürlich euren Unmut voll und ganz, weil ihr so lange nichts Konkretes von uns gehört habt." Früher sei es aber nicht möglich gewesen, etwas Verbindliches zu sagen. "Ihr könnt mir glauben, dass wir innerhalb meines Teams alle möglichen Umstände aus allen erdenklichen Blickwinkeln betrachtet haben, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dieses Jahr können wir einfach kein Rock of Ages veranstalten."

Eigentlich war das Open-Air-Festival auf den Zeitraum vom 29. bis 31. Juli diesen Jahres geplant, nachdem es vergangenes Jahr ins Wasser gefallen war. Die Fans müssen sich nun ein weiteres Jahr gedulden.

Es gebe gleich eine ganze Reihe an Faktoren, die die Durchführung des Festivals zu einem Ding der Unmöglichkeit machten. Als Beispiele nennt er die Verteuerungsrate durch Krieg und Corona, den durch die Pandemie entstandenen Personalmangel, das Hin dund Her der Politik in Hinsicht auf die Coronaregeln und "vor allem aber auch meinen Gesundheitszustand".

Corona, Krieg und persönliche Erkrankung

Bereits im ersten Video hat Franz über seine schwere Erkrankung gesprochen und fasst den aktuellen Stand auch im neuen Statement noch einmal zusammen. Seine Krankengeschichte reicht von einer Leukämie-Diagnose, Chemotherapie und Bestrahlung, über eine Stammzellentransplantation mit schweren Nebenwirkungen, Dialyse und einer Lungenentzündung, bis zu einer Virusinfektion. Alles habe er weggesteckt. Nach drei Monaten und vier Tagen in der Klinik und auf der Intensivstation, sei er im September abgemagert, aber krebsfrei entlassen worden. Dann habe sich jedoch nach der Stammzellentransplantation eine Spender-gegen-Wirt-Krankheit eingeschlichen. Das ist eine Reaktion des Immunsystems, die nach einer Knochenmark- oder Stammzelltransplantation auftreten kann. Zudem sei sein Immunsystem durch Chemos zerstört und sämtlicher Impfschutz abhanden gekommen. Das, so Franz, werde sich noch über Monate ziehen und so lange gelte er als hoch gefährdet und anfällig für alle Krankheiten.

"Ich konnte nun mehr als zwei Jahre lang nicht arbeiten und zu meiner persönlichen Sicherheit keine Leute treffen, und es ist nicht gelogen, wenn ich sage, das schlägt einem gehörig aufs Gemüt", sagt er. Trotzdem sei es nie eine Option gewesen, alles hinzuschmeißen. "Aber das haben mir meine Ärzte sehr deutlich gemacht, ich muss auf jeden Fall in Zukunft kürzer treten. Wir haben bis zuletzt alles versucht, um schon in diesem Jahr eine gangbare Lösung zu finden, das Rock of Ages trotz allem durchzuziehen, aber die Umstände erlauben es einfach nicht."

Neuer Termin vom 28. bis 30. Juli 2023

Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben. Alle Karten behalten auch bei Rock of Ages ihre Gültigkeit, versichert Franz. Und: "Wir arbeiten dran, alle Bands, die bereits bestätigt waren, auch für 2023 zu gewinnen, und es sieht gut aus."

Wer sein Ticket behalte, haben einen finanziellen Bonus, weil der Ticket-Preis im Vorverkauf Bald deutlich ansteigen werde. Der neue Termin für das 15. Rock of Ages Festival ist vom 28. bis 30. Juli 2023. "Und dann holen wir in Punkto Stimmung und Party Alles nach, was wir über ganze drei Sommersaisons versäumt haben. Versprochen", damit schließt Horst Franz sein Statement ab.