1 Ein Bild vom „Rock of Ages“ aus dem Jahr 2017: Für viele Fans hat das Festival Kultcharakter. Allerdings sind aktuell nicht alle glücklich mit der Kommunikation des Veranstalters. Foto: Maria Hopp

Der Aufbau des Festivals „Rock of Ages“ läuft auf Hochtouren. Doch vor Beginn des Rock of Ages vergeht einigen Fans die Lust zum Feiern. Sie berichten von bezahlten Karten, die sie nicht erhalten hätten. Fassungslos sind sie über den Ton des Veranstalters.









Nach der Absage des Bang Your Head Festivals in Balingen befürchteten manche Musikfans, dass das Rock of Ages auch noch abgesagt werden könnte. Denn hinter beiden Veranstaltungen steht Festival-Macher Horst Franz. Die befürchtete Absage bleibt glücklicherweise aus. Auf dem Festivalgelände in Seebronn befindet sich das Festival im Aufbau.