„Rock’n’Ried“: Rockfans feiern zwei Tage lang in Ichenheim

Elf Bands, ein Bühne und zahlreiche Gäste: Die dritte Auflage von „Rock’n’Ried” war einmal mehr ein voller Erfolg. Die zahlreichen Bands kamen aus der gesamten Region.
Über zwei Tage hinweg rockte das Publikum den „Löwensaal“ in Ichenheim und feierte bei bester Stimmung. Die dritte Auflage wurde zu einem vollen Erfolg. Dem Aufruf, sich für einen Auftritt zu bewerben, folgten 60 Bands, erklärte Organisator Axel Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aufgrund der Vielzahl und der Qualität der Bewerbungen haben wir einen zweiten Tag ins Leben gerufen, um mehr Bands spielen zu lassen”, sagte Fischer zum Wechsel vom ein- auf ein zweitägiges Fest.