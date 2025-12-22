Rock/Metal-Festival in Irslingen: Wolfweez feiert Zehnjähriges – und gibt die ersten Acts für 2026 bekannt

Ein Weihnachtsgeschenk für Metal-Fans: Das „Wolfweez Open Air“-Team hat die ersten Acts für das Jubiläum 2026 bekanntgegeben – und die sind auch schon in Wacken aufgetreten.
Das „Wolfweez Open Air“-Projekt wird 2026 zehn Jahre alt. Dabei fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass die Fans zu Lokalmatadoren wie „Flashbang“ über die Wiese sprangen – 2017 waren die Irslinger Headliner bei der ersten Auflage des Festivals. Inzwischen sind es weitaus größere Namen, die die Metalgemeinde in den Dietinger Teilort ziehen. Auch fürs Zehnjährige am 3. und 4. Juli 2026 hat die „Musikinitiative Irslingen 2019“ namhafte Bands an Land gezogen.