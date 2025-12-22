Rock/Metal-Festival in Irslingen: Wolfweez feiert Zehnjähriges – und gibt die ersten Acts für 2026 bekannt

Ein Weihnachtsgeschenk für Metal-Fans: Das „Wolfweez Open Air“-Team hat die ersten Acts für das Jubiläum 2026 bekanntgegeben – und die sind auch schon in Wacken aufgetreten.

Das „Wolfweez Open Air“-Projekt wird 2026 zehn Jahre alt. Dabei fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass die Fans zu Lokalmatadoren wie „Flashbang“ über die Wiese sprangen – 2017 waren die Irslinger Headliner bei der ersten Auflage des Festivals. Inzwischen sind es weitaus größere Namen, die die Metalgemeinde in den Dietinger Teilort ziehen. Auch fürs Zehnjährige am 3. und 4. Juli 2026 hat die „Musikinitiative Irslingen 2019“ namhafte Bands an Land gezogen.

Eine von ihnen ist die deutsche Metal-Band Hämatom, die seit rund 20 Jahren auf den Bühnen steht. Auffällig sind nicht nur ihre Masken, die – ähnlich wie bei „Slipknot“ – mit der Musik eine Einheit bilden, auch Songs wie „Es regnet Bier“ und „Bleibst du heute mit mir wach?“ haben ihnen einen festen Platz in der Szene gesichert. Auf Spotify haben sie damit mehr als 439 000 monatliche Hörer.

„Hämatom“ kennt man von Songs wie „Bleibst du heute mit mir wach?“. Foto: Nico Scholl

Nicht weniger freuen dürften sich die Metalfans auf die Kanadier von „Kataklysm“, die ebenfalls schon beim „Wacken Open Air“ aufgetreten sind und als Vorreiter in der melodischen Death-Metal-Szene gelten. So haben sie den Begriff „Northern Hyperblast“ geprägt, der für schnelle Drumming-Passagen steht.

Bevor „Kataklysm“ eine Pause einlegen, werden sie in Irslingen zu hören sein. Foto: „Kataklysm“

„Ab dem Sommer legen sie eine kreative Pause ein, um sich für ihr nächstes Album vorzubereiten, welches für 2027 geplant ist. Somit dürfte die Show beim ‚Wolfweez‘ für eine längere Zeit eine der letzten Möglichkeiten sein, sie live zu sehen“, heißt es von der „Musikinitiative Irslingen 2019“.

Von „Blutgott“ bis „Traitor“

Zu den weiteren bisher bestätigten Bands zählen die finnischen Modern-Melodic-Metaller „Arion“, die Balinger Thrash-Metal-Band „Traitor“, „Blutgott“, die mit düsteren Texten den Sound der deutschen Metal-Bands „Debauchery“, „Blood God“ und „Balgeroth“ vereinen, und die kroatische Alternative-Metal-Band „Kryn“.

Hinzu kommen die Gewinner des diesjährigen Bandcontests: die Balinger Metalcore-Band „Venom Breath“ und die Modern-Hardrock-Band „Facing Fears“ aus Ulm. Weitere Bands werden im Laufe der nächsten Monate noch bestätigt.

Besondere Atmosphäre

Was sie alle, ebenso wie das Publikum, zum „Wolfweez Open Air“ zieht? Aus Sicht der Veranstalter ist es die einzigartige Location auf einer Waldlichtung, „die besonders zur späteren Stunde eine perfekte Atmosphäre aus Heavy Metal und Düsterheit schafft“. Wer die 2026 erleben will, der erhält weitere Informationen zum Programm und Vorverkaufsstellen und Tickets unter www.wolfweez-openair.de.