Im dominikanischen Puerto Plata verunglückte Falco 1998 tödlich. Nun wird sein Vermächtnis mit Obelisk, Grußbotschaften und Live-Musik geehrt - am Tag, an dem er 69 Jahre alt geworden wäre.
Puerto Plata - Fast 30 Jahre nach Falcos tödlichem Verkehrsunfall in der Dominikanischen Republik ist an der Unglücksstelle ein Denkmal für den österreichischen Popstar enthüllt worden. Die Gedenkstätte bei Puerto Plata in dem Karibikstaat besteht aus einem Obelisken und einer Glasplatte mit dem Konterfei des Musikers.