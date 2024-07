Rock in Leidringen

1 Eine der Bands beim „Hi Bang“ in Leidringen ist „Burnerhead“. Foto: Burnerhead

Ein kleines, aber feines Rockfestival findet am Samstag in Leidringen statt. Begonnen hatte alles mit dem Balinger „Bang Your Head“.









Rockgitarren sind am Samstag, 13. Juli, in Leidringen zu hörens: Beim „Hi Bang“ unter dem Motto „Uf am Hiberg zemma komma“ treten ab 17 Uhr mehrere Bands auf dem Gelände der Firma Etter Fenstertechnik auf.