Rock im Madertal: Ganz schön fett auf die Tube gedrückt

Rock und Metal satt auf die Ohren, Blasmusik und Schlager: Das dreitägige Festival des Vereins „Rock im Madertal“ bot wieder viel musikalische Abwechslung.
Den Anfang machte am Freitag Abend die Band Concusion aus Geislingen an der Steige, die Songs aus ihrer eigenen Feder zum Besten gaben und stilistisch mit einem fetzigen Mix aus Rock´n Roll, Punkrock und Metal aufwarteten. War zu Beginn, wie Titel a la „We are Rock´n Roll“ vermuten ließen, eher Rock angesagt, begab man sich bei „Need To Understand“ auf Punkrock-Territorium und schwenkte dann über Hardrock zu Metal über.