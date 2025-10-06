Rock im Madertal: Ganz schön fett auf die Tube gedrückt

Den Anfang machte am Freitag Abend die Band Concusion aus Geislingen an der Steige, die Songs aus ihrer eigenen Feder zum Besten gaben und stilistisch mit einem fetzigen Mix aus Rock´n Roll, Punkrock und Metal aufwarteten. War zu Beginn, wie Titel a la „We are Rock´n Roll“ vermuten ließen, eher Rock angesagt, begab man sich bei „Need To Understand“ auf Punkrock-Territorium und schwenkte dann über Hardrock zu Metal über.

Von älteren Titeln wie „Slave To The Bottle“ bis zu neuerem Material wie „Balloon“ war auf der Bühne so einiges geboten, vor allem auch die gefühlvolle Powerballade „Rock Free“ oder balladeske Momente bei anderen Songs, sowie mehrstimmige Gitarrenläufe fielen bei Concusion auf, und nicht zuletzt wegen diverser ruhigerer Versatzstücke bei einigen Liedern war Abwechslung groß geschrieben.

Hier flattern die „Flügel aus Stahl“

Es folgte der mit Spannung erwartete Auftritt der „Wings Of Steel“ („Flügel aus Stahl“) aus Los Angeles, die gleich mit dem schnell galoppierenden „Fall In Line“ los legten. Beim etwas schleppenderen, hin und her wippenden und von ruhigeren Passagen unterbrochenen „Liar In Love“ vom ersten Album „Gates Of Twilight“ gingen im Publikum die Fäuste nach oben, und auch bei „Burning Sands“ vom in diesem Monat anstehenden neuen Album „Winds Of Time“, gab es Breaks und langsamere Passagen.

Bandklassiker darf nicht fehlen

Natürlich wurde auch immer wieder heftig auf die Tube gedrückt, und der atemberaubend hohe Gesang von Leo Unnermark nahm eine gewichtige Rolle ein. Viele teils längere Instrumentaleinlagen begeisterten die Meute ebenfalls, ebenso wie die Melodien und leichten Bluesanleihen bei einem Stück. Dazu gesellte sich das neue „We Rise“, das von einer Ballade in einen härteren Song überging. Zudem durfte der Titelsong des anstehenden neuen Albums „Winds Of Time“ oder der Bandklassiker namens „Wings Of Steel“ nicht fehlen.

Die Gruppe „Noplies“ aus Balingen nahm das Publikum beim schnellen bis schön melodischen ersten Titel mit auf eine Reise ins „Wonderland“, besang beim druckvollen zweiten Song das in der Gesellschaft viel diskutierte „Digital Life“, und setzte beim hin und wieder knüppelharten „Dark Night“ ebenfalls Akzente. Beim „farbigen“ Titel „Colors“ spazierte Sänger Heiko Irmscher mit seiner Gitarre im Publikum umher, außerdem gab es hier einen schönen, mehrstimmigen Gesang zu bewundern.

Auftritt muss abgebrochen werden

Den Anfang am Samstag machten Backslash aus dem Raum Donaueschingen mit ihrem traditionellen Metal der unter anderem gen Iron Maiden tendierte, aber es wurden durchweg eigene Songs präsentiert. Die Front Row Warriors aus Stuttgart machten zu Beginn mit älteren Titeln wie „Fantastic“ und „Love Is Not A Game“ oder neueren Perlen wie „Rise Against“ und „Cast A Spell“ auf sich aufmerksam und ließen auch das sphärische und mit einer schönen Melodie beim Refrain ausgestattete „Running Out Of Time“ vom gleichnamigen neuen Album nicht vermissen. Leider musste der Auftritt wegen des gesundheitlichen Problems eines Musikers abgebrochen werden.

„Wir sind Kinder von der Eger“

Für den krönenden Abschluss war für den zweiten Tag die tolle Coverband Precious Time von der Schwäbischen Alb verpflichtet worden. Am Sonntagmorgen eröffneten die „Böhmische Schwoba“ das Programm mit Polkas und Märschen, die „mit ganzem Herzen Blasmusik“ spielten. Diverse Titel wurden durch den Gesang des Duos Lena und Armin veredelt, das bei einem Stück bekannt gab „Wir sind Kinder von der Eger“. Nach dem Mittagessen krönte der aus dem Fernsehen bekannte Schlagersänger Simon Wild den Sonntag.