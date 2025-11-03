Rock-Blues-Night in Eimeldingen: Rock und Blues für den guten Zweck

Ein Konzert für Freunde von Rock- und Bluesmusik findet im kommenden März in der Eimeldinger Reblandhalle statt.
Der Vorverkauf für die Rock-Blues-Night am Samstag, 14. März, in der Eimeldinger Reblandhalle hat diese Woche begonnen. Veranstalter ist der Fischinger Sascha Widuch mit seiner Firma Showcontact, der bereits in den Jahren 2009 und 2010 Benefizkonzerte mit regionalen Bands in Fischingen auf die Beine gestellt hat. Unsere Zeitung hat sich mit Sascha Widuch über die Rock-Blues-Night 2026 unterhalten.