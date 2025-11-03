Rock-Blues-Night in Eimeldingen: Rock und Blues für den guten Zweck

Ein Konzert für Freunde von Rock- und Bluesmusik findet im kommenden März in der Eimeldinger Reblandhalle statt.

Der Vorverkauf für die Rock-Blues-Night am Samstag, 14. März, in der Eimeldinger Reblandhalle hat diese Woche begonnen. Veranstalter ist der Fischinger Sascha Widuch mit seiner Firma Showcontact, der bereits in den Jahren 2009 und 2010 Benefizkonzerte mit regionalen Bands in Fischingen auf die Beine gestellt hat. Unsere Zeitung hat sich mit Sascha Widuch über die Rock-Blues-Night 2026 unterhalten.

Sascha Widuch Foto: zVg/S. Widuch Es ist die dritte Veranstaltung nach 2009 und 2010. Was motiviert sie nach 15 Jahren zu einer Neuauflage?

Eine Neuauflage war eigentlich schon seit längerem geplant. Da ich allerdings die vergangenen Jahre beruflich sehr eingespannt war, konnte ich dies sowohl zeitlich als auch vertragsbedingt leider nicht vorher umsetzen. Aktuell habe ich wieder etwas mehr Zeit verfügbar und kann mich mit viel Engagement diesem Herzens-Projekt zuwenden.

Die ersten beiden Benefizkonzerte fanden in Fischingen statt. Warum ziehen sie nach Eimeldingen um?

Wir haben uns für die Reblandhalle in Eimeldingen entschieden, weil sie zum einen eine größere Kapazität bietet und zum anderen auch sehr gut gelegen ist. Zudem kennen wir die Halle, da wir dort schon mehrere Veranstaltungen durchgeführt haben. Abgesehen davon verbindet mich auch persönlich viel mit Eimeldingen, da ich dort aufgewachsen bin. Und dankenswerter Weise konnten wir auch den Eimeldinger Bürgermeister Oliver Friebolin als unseren Schirmherren gewinnen.

Sie setzen auf lokale Bands, darunter zwei Bands („The Cornerstones“ und „BluesTrain“) aus dem Markgräflerland sowie „The Southern Project“ aus der Nordwestschweiz. Wie sind sie auf diese Bands gekommen?

Nun, beim Headliner „The Southern Project“ musste ich nicht lange suchen, da ich ein Teil der Band bin. Doch auch die restlichen Band-Mitglieder konnte ich schnell für das Projekt begeistern.

„The Cornerstones“ Foto: zVg/Klaus Polkowski

Mit den „Cornerstones“ hab’ ich schon seit Jahren immer wieder mal Kontakt gehabt. Und da die Jungs bei der ersten Auflage bereits dabei waren, hat sich das natürlich angeboten. Auch die Herren von „BluesTrain“, die aktuell sehr viele Auftritt in unserer Region spielen, haben sofort zugesagt. Die Band eignet sich hervorragend, um die Veranstaltung nach hinten abzurunden.

Die Bad Bellinger Band „BluesTrain“ Foto: zVg/Tanzschule Gutmann Emmendingen

Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Wieso fiel die Wahl auf das Projekt Herzenssache„Chinderlache“ ?

Mir und auch unseren Sponsoren war es wichtig, dass wir einen Partner finden, der sich regional engagiert. Es gibt sicherlich viele große und etablierte Organisationen die alle gute Arbeit machen. Ich denke aber, bei einer kleinen lokalen, flach strukturierten Organisation kann man sich auch sicher sein, dass nicht ein Teil der Gelder in der Verwaltung versandet. Mit dem Projekt „Chinderlache“ haben wir einen sehr guten regionalen Charity-Partner gefunden, der verantwortungsbewusst agiert und auch garantiert, dass die Spenden dort ankommen, wo sie am meisten bewirken. Auf www.chinderlache.de können Sie Einblicke in deren hervorragende Arbeit erhalten.

Ist schon eine Neuauflage geplant?

Diese Veranstaltung als festen jährlichen Bestandteil der regional Musikszene zu etablieren, wäre schon ein sehr großes Ziel. Ich denke, wenn wir erfolgreich sind, spricht nichts gegen eine Wiederholung.

Was erwartet die Besucher?

Den Auftakt wird „The Cornerstones“ machen. Die Jungs werden puren und erdigen Bluesrock auf die Bühne zaubern. Mit „The Southern Project“ streifen wir mit leichtem Country-Einschlag die Rockmusik aus den amerikanischen Südstaaten. Ausklingen wird der Abend mit „BluesTrain“. Hier werden Rock- und Blues-Klassiker der 1950er bis 1980er präsentiert, die auch zum Tanzen einladen. Ein, zwei Überraschungsgäste werden wir sicherlich auch noch einbinden, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Bewirtung mit Barbetrieb wird es selbstverständlich auch geben. Ich denke, das wird ein toller Abend, und da ist sicherlich für jeden was dabei, der gerne Live-Musik hört.

Rock-Blues-Nigt

Termin:

Samstag, 14. März, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Reblandhalle Eimeldingen

Karten:

30 Euro an der Abendkasse und 25 Euro im Vorverkauf

Vorverkauf:

seit Anfang November über den Onlineshop auf der Internetseite www.rock-blues-night.de sowie die Ticket-Hotline unter Tel. 07628/33157. Vorverkaufsstellen sind außerdem Reifen-Beierer, Gutedelstraße 12 in Schliengen; Suzanna Widuch, Johanniterstraße 11 in Kandern-Feuerbach; Harley-Davidson Power Shop, Burghölzle 15 in Weil am Rhein; Connys Stickdesign, Im Martelacker 2 in Efringen-Kirchen; Showcontact Ticketshop, Im Augster 18 in Fischingen; Familie Widuch, Malzholzweg 11 in Eimeldingen; Ackle Technik, Dorfmattstrae 15 in Muttenz.