Seit 2020 gibt es den noch jungen Verein mit Erich Löffler („Egger“) als Vorsitzendem und Daniel Weber als seinem „Vize“ Und seither startet R.i.M. richtig durch. Der Verein hat inzwischen 50 Mitglieder.

Erstes R.i.M.-Festival auf Anhieb ein Erfolg

Vor allem das große R.i.M.-Festival in Weildorf entwickelt sich prächtig. Was am 1. Oktober 2022 mit einer Rocknacht und zwei Bands begann, wuchs im vergangenen Jahr auf eine Zwei-Tagesveranstaltung an, in die man neben einer Rock- und Heavy-Metal-Nacht auch Blasmusik integrierte. Jetzt wird die dritte Auflage dieses Events nochmals um einen Tag erweitert. An diesem kommen die Fans von Country- und Westernmusik auf ihre Kosten.

Erstmals gibt es einen Country-Abend. Als eine von zwei Bands spielt „Silver Highway“.

Zwei Country-Bands verpflichtet

Das R.i.M.-Festival im Festzelt neben dem Weildorfer Sportplatz startet am Freitag, 4. Oktober, ab etwa 18 Uhr. Zuerst spielt das „Duo Nashville“ aus Wolterdingen. Frank Kirmis und Sängerin Mira beherrschen nicht nur Country-Klassiker, sondern auch Country-orientierte Rockmusik. Danach darf man sich auf „Silver Highway“ freuen, eine sechsköpfige Band die sich aus Mitgliedern der früheren „Silverados“ und „Western Highway“ zusammensetzt – daher auch der Name „Silver Highway“.

Samstag Hard Rock und Heavy Metal

Am Samstag, 5. Oktober, wird der Musikstil dann in eine ganz andere Richtung gedreht. Dann kommen nämlich die Fans des Rock und Heavy-Metal auf ihre Kosten. Ab 17.30 Uhr gehen das Festzelt auf und die Bühne ist frei für „Defender“, eine Band aus Balingen. „Skull & Crossbones“ ist eine 2019 gegründete Heavy-Metal-Band aus Gerstetten hinter Geislingen an der Steige u in der sich ehemalige Mitglieder von „Stormwitch“ austoben. Sozusagen Stammgast ist „She’s the Boss“. Die Band aus Albstadt mit Sängerin Mandy Wild war bis jetzt bei allen R.i.M-Festivals dabei.

Für gediegene Blasmusik sorgen die „Böhmischen Schwoba“. Foto: Wahl/Jörg Wahl

Auch die Blasmusik kommt zum Zug

Am Sonntag, 6. Oktober, wird es dann weniger gitarrenlastig dafür deutlich blechiger. Denn ab 9.30 Uhr ist Frühschoppenzeit und ab etwa 11 Uhr werden die „Böhmischen Schwoba“ für Unterhaltung sorgen. 2010 schlug ihre Geburtsstunde. Was mit einer kleinen Gruppe von Feierabendmusikern begann, ist mittlerweile auf eine Blaskapelle mit rund 20 Musikanten angewachsen. Ihre Vorliebe: Die böhmische Blasmusik.

Böhmisch-mährische Blasmusik, das können auch die 2016 von Bad Imnauer Musikern gegründeten „Blowfeld“ ganz gut. Doch nicht nur: Die Blasmusik-Combo, die den berühmten James-Bond-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld im Namen trägt, kann auch Stimmungs- und Party-Lieder. „Blowfeld“ tritt zum zweiten Mal beim R.i.M.-Festival auf.

Essen und Trinken gibt’s satt beim R.i.M-Festival

Natürlich ist nicht nur für Musik aus diesen drei Stilrichtungen gesorgt, sondern auch für gute Bewirtung. Beim Country-Abend gibt es Chili con Carne mit Wedges, am Sonntag zum Mittagstisch Schnitzel mit Kartoffelsalat und Pommes. Hamburger, Rote und Curry-Würste stehen ebenso auf der Speisekarte wie am Sonntag Kaffee und Kuchen. Dazu gibt es an den Abenden Barbetrieb. Und wie im vergangen Jahr steht auch wieder eine Spenden-Box parat, deren Inhalt der KBF in Bisingen zugutekommt.

Info

W er eine Karte

im Vorverkauf abholen will, kann sich an den American Diner im „Adler“ in Weildorf wenden, Telefon 07474/3589733. Auch über das Kontaktformular auf der Homepage des Vereins können Karten per E-Mail geordert werden. Karten gibt es zudem an der Abendkasse. Am Freitag kostet der Eintritt zwölf Euro, am Samstag 18 Euro, am Sonntag ist freier Eintritt.