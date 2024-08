Rock am Burghaldenwald Vöhringen

1 Schon 2023 begeisterte „Freiwild“ die Fans. Auch dieses Jahr ist die südtiroler Gruppe in Vöhringen. Foto: Reimer

Wer noch Karten für Vöhringens „Rock am Burghaldenwald“ bekommen will, sollte sich sputen. Von den 8000 Tickets ist laut den Organisatoren der Großteil schon verkauft. Am 9. und 10. September kann man sich dann auf Freiwild und weitere Bands freuen.









Bald ist es wieder soweit. Vom 9. bis 10. September herrscht in Vöhringen wieder musikalischer Ausnahmezustand – das „Rock am Burghaldenwald“ geht wieder an den Start.