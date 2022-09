9 "Artefuckt" treten in Vöhringen auf. Foto: Kuster

Vöhringen - Beinahe zappenduster ist das Festivalgelände am Samstagabend in Vöhringen, als die ersten Besucher hereingelassen werden – und im Vergleich zum Zeltplatz ziemlich still. Zumindest so lange, bis die Band "Artefuckt" den zweiten Festivaltag des Rock am Burghaldenwalds in Vöhringen eröffnet.

Letztes Open-Air-Konzert

Musikalisch ist die Gruppe im Deutschrock angesiedelt, mit Einflüssen aus dem Punk- und Metal-Genre. Die Besucher jubeln als die ersten Gitarren-Riffs und Schläge auf dem Schlagzeug ertönen. In der ersten Reihe sind im Verlauf des Auftritts immer wieder mal weiße und rote Bengal-Feuer zu sehen – alles abgesprochen und genehmigt. Auch die Bandmitglieder freuen sich sichtlich auf den Auftritt, zumal es ihr letztes Open-Air-Konzert in diesem Jahr ist, wie Frontmann André Donay verrät.

Ein Grund mehr, um in die Vollen zu gehen – und das tun "Artefuckt" auch: In ihrer Liste ist unter anderem Donays erstes geschriebenes Lied "Endlose Räume" und die Ballade "Wir sind ewig" vom Album "Stigma" dabei, die laut Donay "sehr oft auf Hochzeiten gespielt wird", sowie das Lied "Du bist das Licht" aus dem neuen Album "Gemini" – eine Hommage, "an das wertvollste und wichtigste, das wir haben: unsere Kinder". Bei dem Lied "Schachmatt", ebenfalls aus dem neuen Gemini-Album, können manche Zuschauer ihre Füße nicht länger stillhalten.

Musik und Humor

Highlight des Auftritts waren zudem zwei "Überraschungsgäste" aus dem Publikum: Einmal der kleine Julian, der auf die Frage, ob das sein erstes Konzert sei, kopfschüttelnd und lachend antwortet: "Nein". Und einmal Geburtstagskind Petra, die von Band und Publikum ein spontanes Geburtstagsständchen erhält.

Ebenso feucht-fröhlich geht es beim Auftritt der Band "Kärbholz" zu – und das nicht nur, weil es durchgehend nieselte an diesem Abend. Die Musiker wussten ihr Publikum zu unterhalten – selbst dann, als Sänger Torben Höffgen sich beim Auftritt kurz in eine Pause verabschiedet. Gitarrist Adrian Kühn stimmt mit dem Publikum kurzerhand das Lied "Voran" an; manche zücken dabei ihre Handytaschenlampe oder ein Feuerzeug, um die Stimmung zu untermalen. Ihren ersten Song begleitet ein kleines Feuerwerk, das kurz den Nachthimmel erhellt.

Publikum singt lautstark mit

Beim Lied "Du bist König" grätscht Kühn kurz dazwischen: "Also normalerweise spielen wir hier immer einen Hip-Hop-Teil, aber das ist alter Kaugummi." Stattdessen singen sie "über eine Osttante, die jeder kennt", so Kühn.

Aber auch mit ihrer weiteren Liederauswahl, die Elemente aus den Bereichen Ruck, Punk, Indie und Rock ’n’ Roll beinhaltet, treffen "Kärbholz" bei ihrem ersten Auftritt in Vöhringen den Nagel voll auf den Kopf: Im Publikum steht kaum einer still, beim Lied "Das ist meine Heimat" singen die Zuschauer lautstark mit – ebenso beim Trinklied "Nacht ohne Sterne" und beim Lied "Tausend Liter Sprit".

"Wir sind so froh, endlich wieder unterwegs zu sein", sagt Höffgen – und das Publikum ist sichtlich froh, dass sie hier sind, um beim Rock am Burghaldenwald zu spielen.