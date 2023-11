Wieder gibt es in Vöhringen ein tolles Line-Up

Rock am Burghaldenwald 2024

1 Frei.Wild beim Auftritt 2023. Foto: Reimer

Die Veranstaltung war in diesem Jahr ein voller Erfolg: Zum zehnjährigen Jubiläum von „Nightfire Events“ werden bei Rock am Burghaldenwald wieder tolle Bands auftreten.









Tim Geiser kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er an die diesjährige Ausgabe von Rock am Burghaldenwald zurück denkt: „So etwas Großes gab es in Vöhringen und Umgebung wohl noch nie.“