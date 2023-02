1 Frei.Wild werden auf dem diesjährigen Flyer entsprechend angekündigt. Foto: Nightfire Events

„Wir sind sehr stolz, dass es letztlich geklappt hat. Wir hatten schon im November angefragt und eigentlich nicht mehr mit einer Antwort gerechnet.“ Tim Geiser von Nightfire Events gibt offen zu, dass der Coup letztlich überraschend kam. Es steht aber offiziell fest: Frei.Wild werden beim diesjährigen „Rock am Burghaldenwald“ dabei sein und der Headliner am Samstagabend sein.

Bereits zwei Mal in Vöhringen

Die deutschlandweit bekannte Band ist auch in Vöhringen alles andere als unbekannt. So schlugen sie bereits in den Jahren 2010 und 2011 ihre Zelte an der Festallee auf – damals noch zu Hochzeiten des legendären „Rock am Fichtenwalds“.

„Es war immer unser Ziel, die Band irgendwann nochmal nach Vöhringen zu bringen. Dass es nun geklappt hat, ist super, zumal es wahrscheinlich der beste Zeitpunkt ist. Das Festival hat sich über die Jahre wieder einen Namen gemacht“, erklärt Geiser.

Festival am 8. und 9. September

Am 8. und 9. September diesen Jahres wird in Vöhringen wieder gerockt. Die Band hat laut Geiser schon „ein krasses Einzugsgebiet“, man rechnet und hofft auf 4000 Zuschauern an den beiden Abenden. Entsprechend wird die Bühne in diesem Jahr wieder größer werden, generell gebe es was Infrastruktur anbelangt, einiges zu tun.

Wer sich eines der begehrten Tickets sichern möchte, muss sich nur noch ein paar Tage gedulden. Geiser klärt auf: „Ab dem 24. Februar sind Karten erhältlich.“

Auch am Freitagabend wird gerockt

Schon kommuniziert ist der Headliner für den Freitagabend. Die Band „Unantastbar“ wird ebenso auf der Bühne stehen wie die in Vöhringen bereits bekannten „Artefuckt“. Erstmals mitwirken wird der Musikverein Vöhringen.

Musikverein eröffnet

„Die werden das Fest mit cooler Musik eröffnen, das freut uns sehr“, so Geiser. Freuen werden sich sicherlich schon jetzt einige Rock-Fans auf Frei.Wild und die anderen Bands.