Roche Pharma in Grenzach-Wyhlen: Nachnutzung der ehemaligen Kesslergrube rückt näher

Der Vollaushub des zu Roche gehörenden Teils der ehemaligen Kesslergrube fand unter einer luftdichten Einhausung statt (Archivfoto). Foto: Tim Nagengast Der Rheinuferweg wird im Herbst wieder freigegeben.







Die Firma Roche hat ihren Teil der ehemaligen Kesslergrube in den Jahren 2015 bis 2022 vollständig ausheben, das belastete Erdreich thermisch behandeln und die Grube danach mit sauberer Erde neu verfüllen lassen. Im Rahmen der Sanierung waren insgesamt rund 360 000 Tonnen belastetes Erdreich in gasdichten und havariesicheren Spezialtransportcontainern zur thermischen Entsorgung abtransportiert worden. Der Pharmariese investierte für die Gesamtmaßnahme die rekordverdächtige Summe von rund 239 Millionen Euro. Inzwischen wächst buchstäblich Gras über das einst versuchte Feld. Die von Roche angekündigte Renaturierung des Rheinufers samt attraktiver Gestaltung ist ebenso fertiggestellt worden. Für den Herbst ist die Wiederfreigabe des Uferwegs vorgesehen.