Roche investiert Milliarden: Wie Roche Mini-Organe im Labor herstellt

Das Pharmaunternehmen Roche hat am Montag ein Forschungsgebäude für das Institut für Humanbiologie an der Grenzacherstraße in Basel eröffnet.
Es war ein faszinierender Einblick in die Forschungsarbeit, die Wissenschaftler am Montag im Rahmen eines Presserundgangs ermöglichten: Im sanierten Gebäude 92, das von einem ehemaligen Labor für medizinische Chemie in ein Zentrum für Humanbiologie umgebaut wurde, wird an der Gestaltung menschlicher Modellsysteme gearbeitet. Sogenannte Organoidmodelle, also winzige Nachbildungen von Organen, werden in den hochmodernen Laboren entwickelt.