Roche investiert Milliarden: Wie Roche Mini-Organe im Labor herstellt

Das Pharmaunternehmen Roche hat am Montag ein Forschungsgebäude für das Institut für Humanbiologie an der Grenzacherstraße in Basel eröffnet.

Es war ein faszinierender Einblick in die Forschungsarbeit, die Wissenschaftler am Montag im Rahmen eines Presserundgangs ermöglichten: Im sanierten Gebäude 92, das von einem ehemaligen Labor für medizinische Chemie in ein Zentrum für Humanbiologie umgebaut wurde, wird an der Gestaltung menschlicher Modellsysteme gearbeitet. Sogenannte Organoidmodelle, also winzige Nachbildungen von Organen, werden in den hochmodernen Laboren entwickelt.

Ob Netzhaut-, Nieren-, Herz-, Lungen-, Magen- oder Darmgewebe: Stammzellen sind die Grundlage für die Nachbildungen im Labor, wie Matthias Lütolf, Co-Direktor des Instituts für Humanbiologie (IHB), erklärte. Mit den Organoiden bilden die Wissenschaftler auch Krankheiten nach. „Damit wollen wir voraussagen können, ob ein Medikament bei einer Krankheit funktioniert oder nicht.“

Automatisierte Herstellung

Die Organnachbildungen, die in großen Mengen automatisiert und ohne menschliches Eingreifen in einem sterilen Raum von einem Roboter erzeugt werden können, vertieften das Verständnis grundlegender Mechanismen von Krankheiten sowie Therapien und veränderten die Zukunft von Forschung und Entwicklung, betonte Standortleiter Jürg Erismann. Mit den Organoiden habe man ein neues Werkzeug an der Hand, das auch die Abhängigkeit von Tierversuchen oder langwierigen Tests am Menschen verringern soll. Hierbei verspricht sich Roche eine Revolution in der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente.

250 Wissenschaftler

Im Bau 92 werden bis zu 250 Wissenschaftler tätig sein. Das kollaborative Arbeitsumfeld schließe die Lücke zwischen Grundlagen- und Industrieforschung, hieß es weiter. Das Gebäude umfasse modulare Labore, die den interdisziplinären Austausch fördern sollen, beschrieb Erismann das Arbeitsumfeld an der Grenzacherstraße in Basel.

Der Pharmariese leiste auf diesem Gebiet Pionierarbeit. Erstmals könnten anhand der Modelle grundlegende Fragen beantwortet werden, wie Forscher vor den Medienvertretern darlegten. Von einem Durchbruch war dann auch die Rede, denn die im Basler Labor gezüchteten Organoide stellten die Biologie des Menschen, aber auch Krankheiten, genauer nach als Tiermodelle.

Matthias Lütolf, Co-Direktor des Instituts für Humanbiologie (IHB), erklärte, wie sogenannte Organoide funktionieren und welche Rolle sie in der Pharmaforschung spielen. Foto: Michael Werndorff

1,4 Milliarden Franken

Roche hat in das Institut für Humanbiologie 100 Millionen Franken investiert, insgesamt fließen derzeit 1,4 Milliarden in den Standort Basel und Kaiseraugst.

Seit 2016 hat Roche rund sieben Milliarden in die Schweizer Standorte investiert. Zusätzlich hat Roche seit 2016 insgesamt 33 Milliarden für Forschung und Entwicklung in der Alpenrepublik in die Hand genommen. Die Gesamtinvestitionen der vergangenen zehn Jahre belaufen sich damit auf rund 41 Milliarden Franken, erklärte der Standortleiter.

Neue Erkenntnisse

Dass der IHB-Laborbau „eine Tür zu neuen Erkenntnissen öffne“ und eine Investition in die Hoffnung vieler Patientinnen und Patienten darstelle, sagte Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider bei der Rede zur Eröffnung. Zugleich bedeute das ein „klares Bekenntnis“ von Roche zu Basel und zur Schweiz. Und: Das Verhältnis von Roche und der Schweiz sei eine klare Win-Win-Situation, so Baume-Schneider weiter.

Auch Roche-Chef Thomas Schinecker unterstrich diese Bedeutung. Der Pharmakonzern investiere jährlich rund 3,5 Milliarden Franken in die Forschung am Schweizer Standort. Die Verbindung von Künstlicher Intelligenz und menschlichen Organoidmodellen am IHB habe das Potenzial, die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente grundlegend zu verändern.

Appell an die Politik

Mit einem Appell richtete sich Schinecker im vollen Auditorium an die Vertreter der Politik: „Die Pharmaindustrie gehört zu den größten Steuerzahlern in diesem Land, und Roche trägt jährlich 29 Milliarden Franken zum Schweizer Wirtschaftsvolumen bei.“ Damit dies Roche weiterhin tun könne, brauche es hierzulande wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Und so zeigte er sich erfreut, dass der Schweizer Bundesrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, um mit einer Life-Science-Strategie eine Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Entscheidend sei nun, dass der Bundesrat auch konkrete Maßnahmen beschließt und umsetzt. „Es muss jetzt gehandelt werden“, so seine Botschaft.

Globaler Wettbewerb

Unterdessen mahnt der Schweizer Pharmaverband Interpharma anlässlich des Tags der pharmazeutischen Industrie, dass die Schweiz im globalen Wettbewerb der Pharmastandorte zurückzufallen drohe. Vor allem die unzureichende Wertschätzung von Innovation im Schweizer Gesundheits- und Erstattungssystem setze die Branche unter Druck und gefährde langfristig Investitionen, klinische Studien und den Zugang zu neuen Therapien.

Ein Kernproblem sei, dass der Bund Reformbedarf zwar erkenne, aber nicht mit der nötigen Konsequenz handle. „Wir brauchen Entscheidungen, nicht Absichtserklärungen“, sagte Patrick Hober, President International bei Novartis, im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Zürich. Die globale Dynamik in der Pharmaforschung lasse keine langen politischen Prozesse zu. Wenn die Schweiz zu zögerlich bleibe, „fährt der Zug ab - und wir stehen am Bahnsteig“.