Mit seinem Startup „Neura Robotics“ hat David Reger vor zwei Jahren für großes Aufsehen gesorgt. Schon mit damals 35 Jahren galt er als der „Robotik-Visionär“ schlechthin – und zwar rund um den Globus.

KI bekommt einen Körper

Seine Vision und die seines Unternehmens zusammengefasst, hatte er im Gespräch mit unserer Redaktion so beschrieben: „Wir geben der KI einen Körper.“ Die Roboter heißen Maira, Lara oder Mipa, sie können hören und sehen, die Umgebung und Menschen vollständig wahrnehmen. Sie können autonom handeln und sind dank vieler Sensoren berührungsempfindlich.

Roboter, die auf der Neura Robotics Plattform basieren, können nicht nur schweißen, verpacken, montieren – sondern zum Beispiel auch im Rahmen der Krebsvorsorge Brüste abtasten, per Ultraschall untersuchen – und gleich auswerten.

Ein großer Coup

Gründer und CEO David Reger stammt aus Herrenzimmern, besuchte die Haupt- und Werkrealschule in Bösingen und schaffte es auf ungewöhnlichen Wegen mit vielen Visionen und viel Fleiß nach ganz oben. Jetzt hat er wieder einen großen Coup gelandet. Das Unternehmen als „Deutschlands einziger Hersteller für humanoide Roboter“, erhält laut Pressemitteilung eine Series-B-Finanzierungsrunde von 120 Millionen Euro. Dazu heißt es: „Diese Investition unterstreicht die Schlüsselrolle von Neura Robotics in der Robotik-Branche. Mit seiner einzigartigen Positionierung will das Unternehmen die europäische Robotik-Industrie anführen und in der globalen Robotik-Landschaft einen starken Player gegenüber großen Akteuren aus den USA und China bilden.“

Die Finanzierungsrunde wird von Lingotto Investment Management geführt. Weiterhin sind BlueCrest Capital Management, Volvo Cars Tech Fund, InterAlpen Partners, Vsquared Ventures, HV Capital, Delta Electronics, C4 Ventures, L-Bank, der Gründer David Reger selbst und weitere Akteure beteiligt.

Gründung 2019 in Metzingen

Neura Robotics wurde 2019 in Metzingen gegründet und hat sich mit der Entwicklung von Robotern, die nahtlos mit Menschen in Branchen wie Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen zusammenarbeiten können, schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen für kognitive und humanoide Robotik entwickelt.

Mit seiner einzigartigen Sensortechnologie und KI-Integration hat Neura Robotics den weltweit ersten kognitiven Cobot auf den Markt gebracht und ist nun führend in der Entwicklung marktreifer humanoider Roboter.

Mitarbeiterzahl auf 300 verdoppelt

Allein im vergangenen Jahr hat das Team von Neura Robotics die Zahl seiner Mitarbeitenden laut Mitteilung auf über 300 verdoppelt und den Umsatz um das Zehnfache gesteigert. Unter der Leitung von Gründer und CEO David Reger verfügt Neura Robotics bereits über einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro.

David Reger sagt: „Das Marktpotenzial der kognitiven Robotik ist größer als das des Smartphones. Ich bin stolz darauf, dass Neura den ersten kognitiven Roboter auf den Markt gebracht hat und der einzige deutsche Player in der humanoiden Robotik ist. Das Investment zeigt das Vertrauen unserer Investoren in mein Team und in die Pionierarbeit, die wir für die moderne Robotik in Europa leisten.“

Bald Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen

Nikhil Srinivasan, Managing Partner bei Lingotto Horizon: „Wir sind stolz darauf, in Neura Robotics und seinen visionären Gründer David Reger zu investieren. Das außergewöhnliche technologische Know-how und die bahnbrechenden Innovationen von Neura verändern sowohl die Industrie- als auch die Verbraucher-Robotik.“

Neura sei auf dem besten Weg, ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen und eines der bedeutendsten Robotik-Unternehmen der Welt zu werden.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriere sich Neura Robotics nicht nur auf die eigene Expansion, sondern auch auf das langfristige und nachhaltige Wachstum der kognitiven Robotik im Herzen Europas. Das frische Kapital wird in die weitere Forschung und Entwicklung fließen und die Einführung neuer, weltweit führender Produkte unterstützen – alles auf Basis der unternehmenseigenen Neuraverse-Plattform.