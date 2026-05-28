Robin Keller aus Steinach: Karriere mit dem Schraubenschlüssel

Aus gemeinsamen Reparaturen mit dem Vater wurde die Leidenschaft fürs Handwerk: Robin Keller ist Innungsbester – und möchte andere für den Beruf begeistern.
Damit, Innungsbester zu werden, hatte Robin Keller nicht gerechnet. Erst bei der Freisprechungsfeier habe er erfahren, dass er ausgezeichnet wurde, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich konnte mir zwar vorstellen, vielleicht Klassenbester zu werden, aber dass ich die Innungsrangliste anführe, hätte ich nie gedacht. In dem Moment war ich total überrascht und natürlich auch stolz.“ Kellers erster Gedanke bei der Verleihung: „Jetzt habe ich bewiesen, dass ich auch praktisch richtig was draufhabe.“