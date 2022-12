1 Der Freudenstädter Robert Marijanovic (rechts) wird als Sport1-Experte zusammen mit Kommentator Basti Schwele die Darts-WM begleiten. Foto: Sport1

Drei Pfeile und ein rundes Brett reichen aus, um 3000 Menschen in Ekstase zu versetzen. Wenn am 15. Dezember die Darts-WM beginnt, ist auch der Freudenstädter Robert Marijanovic wieder dabei. Wir schauen mit dem Sport1-Experten in die Glaskugel.















Marijanovic ist eine feste Größe im deutschen Darts-Zirkus. Als Spieler hat er insgesamt dreimal an den Weltmeisterschaften, die traditionell in der Weihnachtszeit gespielt werden, teilgenommen. Als Darts-Experte ist er bereits zum fünften Mal dabei. Angefangen hat für den heute 42-jährigen Freudenstätder die Faszination an dem Präzisionssport bereits in Kindheitstagen. "Meine Eltern hatten eine Kneipe mit einem Darts-Automaten. Das ist ein Klassiker in der Darts-Szene."