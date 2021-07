Pfarrer Helmut Steidel meint "Haslacher sind offener geworden"

Am Sonntag, 18. Juli, wird Pfarrer Helmut Steidel aus der Seelsorgeeinheit Haslach offiziell in den Ruhestand verabschiedet. In den Monaten August bis Oktober wird die übliche Ferien-Regelung der Gottesdienste beibehalten: Helmut Steidel wird bis Ende August in den sechs Pfarreien weitere Gottesdienste abhalten.