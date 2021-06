Wetter in Deutschland Unwetter in Teilen Deutschlands hält Einsatzkräfte auf Trab

Starkregen und heftige Böen halten in Teilen Deutschlands die Einsatzkräfte im Atem. Autos versinken in den Regenfluten, Keller laufen voll und in Stuttgart muss ein Opernhaus teilweise abgedeckt werden.