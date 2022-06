1 Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft die Gas-Alarmstufe aus. Foto: dpa/Jan Woitas

Angesichts der deutlich verringerten Gaslieferungen aus Russland ruft die Bundesregierung die Alarmstufe des Notfallplans Gas aus. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit.















Die Bundesregierung ruft die Gas-Alarmstufe aus. Das bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag. Grund seien die reduzierten Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise. Aktuell sei die Versorgungssicherheit aber noch geleistet.

„Die Lage ist ernst“, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. „Die Drosselung der Gaslieferungen ist ein ökonomischer Angriff auf uns.“ Die Strategie von Russlands Präsident Wladimir Putin sei es, Unsicherheit zu schüren, die Preise hoch zu treiben und zu spalten. „Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Die Preise sind jetzt schon hoch, und wir müssen uns auf weitere Anstiege gefasst machen.“ Oberste Priorität sei es nun, die Gasspeicher zu füllen. Alternative Anbieter würden gesucht und erneuerbare Energien ausgebaut. Außerdem müsse mehr Gas eingespart werden.

Die Alarmstufe ist die zweite von drei Stufen des Notfallsplans Gas. Bisher galt die Frühwarnstufe. Die höchste wäre die Notfallstufe.