Robert Habeck im Grünen-Wahlkampf: Stolpert Habeck über seine größte Schwäche?

1 Für gute Bilder hat Robert Habeck ein Gefühl. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mit ihrer Kampagne setzen die Grünen ganz auf Robert Habeck. Er ist beliebter als seine Partei. Und doch könnte sein Wahlkampf scheitern.









Link kopiert



Ein Löschboot der Feuerwehr, darunter der Rhein, darauf Robert Habeck. Am Ufer ein Industriegebiet, Berge von Stahlschrott, rostfarben, der Himmel dahinter sehr blau. Es ist ein Montag im Januar im Hafen von Kehl, einer kleinen Stadt im Westen Baden-Württembergs. Habeck, Wirtschaftsminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat der Grünen, trägt eine Feuerwehrjacke. „R. Bartholomé“ steht auf dem Schild an seiner Brust, ein fremder Name. Der Wirtschaftsminister hat sich die Jacke ausgeliehen, er wollte auf dem Boot nicht frieren. Es hat ja auch was, so ein Politiker in Feuerwehrmontur.