Robert Habeck: Bauern hindern Wirtschaftsminister am Verlassen einer Fähre

1 Vizekanzler Robert Habeck (Archivbild) Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

In Schleswig-Holstein hindern wütende Bauern Vizekanzler Robert Habeck am Verlassen einer Fähre. Was über den Vorfall in Schlüttsiel bekannt ist.









Link kopiert



Wütende Bauern haben Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) in Schlüttsiel in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre gehindert. Sie blockierten am Donnerstag den Anleger, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Habeck, der auch Wirtschaftsminister ist, habe deshalb wieder auf die Hallig Hooge zurückkehren müssen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um mehr als hundert Demonstranten. Rund 30 Beamte seien im Einsatz gewesen. Sie hätten auch Pfefferspray eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Von Verletzten war nichts bekannt.